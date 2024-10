Turismo Torino e provincia presente al TTG Travel Experience di Rimini

L’Ente del Turismo di Torino e della sua provincia come ogni anno è presente al TTG Travel Experience di Rimini (9 -11 ottobre), la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, all’interno dello spazio della Regione Piemonte, Pad. C5.

L’obiettivo è promuovere la destinazione nei confronti degli operatori che per questa edizione saranno accolti con due novità grazie alla collaborazione tra Turismo Torino e Provincia, il Museo Egizio e la Camera di commercio di Torino.

Nello spazio della Regione Piemonte (Pad. C5 - 227-313) ad attendere agenti di viaggio e tour operator due copie in resina delle statue della dea Sekhmet (temibile divinità egizia con testa di leonessa e corpo di donna raffigurata per volontà del faraone Amenhotep III in centinaia di statue, strumenti di un rituale per allontanare la sua ira distruttrice e proteggere l’Egitto) i cui originali oggi si possono ammirare nell’atrio e nel corridoio aulico del Museo proprio per celebrare un importante compleanno: i 200 anni del Museo Egizio, il primo al mondo per importanza delle collezioni, il primo in città per numero di presenze, con oltre un milione di visitatori nel 2023 e il settimo più visitato in Italia. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova stagione di trasformazione del Museo non solo da un punto di vista architettonico, ma anche sotto il profilo dell’allestimento e della programmazione culturale, con una serie di eventi e inaugurazioni che partono in autunno (il 20 novembre si inaugura il nuovo allestimento della Galleria dei Re, firmato dallo Studio OMA di Rotterdam alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) per protrarsi fino alla prima metà del 2025 che culminerà sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.

E non solo. Una prestigiosa padrona di casa darà il benvenuto ai visitatori nei giorni della fiera, dalle 10 alle 16: una figurante truccata come Merit - la moglie dell'architetto egizio Kha la cui tomba è presente nel Museo di Torino - vestirà gli abiti di una nobildonna egizia, forniti dalla Sartoria Artistica Teatrale, dal 1900 fulcro di storia, arte e cultura legate alla moda italiana realizzando, negli anni, capi e accessori di alta sartoria per teatri, produzioni cinematografiche, sfilate storiche e privati con dedizione e cura; Merit inoltre ai professionisti del travel trade darà una cartolina promozionale, un invito a visitare il Museo Egizio a Torino con i propri clienti in occasione del suo bicentenario e del rinnovamento che lo sta caratterizzando.

Merit, la moglie dell’architetto Kha, la cui tomba rappresenta una delle più grandi scoperte dell’Egitto antico in quanto conserva oggetti della quotidianità appartenuti non a faraoni ma a privati cittadini – il responsabile dei lavori del faraone (architetto) e sua moglie –. Tale ritrovamento ha permesso di approfondire la conoscenza sul cibo, sulla cosmesi, sull’abbigliamento e sulla vita quotidiana dell’Egitto durante il Nuovo Regno, riportando alla luce la storia di una scoperta archeologica straordinaria e di un mondo scomparso.

Tale azione rientra in una più articolata campagna di comunicazione. Grazie all’investimento di Camera di commercio di Torino e alla collaborazione di Turismo Torino e Provincia, il Museo Egizio ha potuto lanciare una campagna internazionale, in cui il Museo diventa simbolo della città di Torino, puntando ad allargare il suo pubblico in particolare verso Germania, Scandinavia e Stati Uniti.

La campagna centrata sul Museo Egizio come simbolo di Torino, con immagini video e statiche, ha visto investimenti sui siti di Lufthansa e E-Dreams, e si articola in una serie di banner animati in cui il simbolico nastro giallo del Museo avvolge i principali luoghi di Torino. Prevista anche la presenza della campagna su newsletter e microsite, on line da settembre a .

Tra novembre e dicembre ad accogliere chi arriva dalle stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova, ci sarà un gigantesco logo del Museo, in giallo e argento con le date del bicentenario. Numerosi gli spazi pubblicitari allestiti in città, tra circuito edicole, mezzi pubblici, ledwall, ma anche stendardi nei pressi delle stazioni ferroviarie e banner sotto i portici di piazza San Carlo e Via Po, dove le immagini della galleria dei Re, dalle sue origini ad oggi, si alterneranno a foto delle statue di dei e faraoni conservate in Museo per un Look of the City che non passerà inosservato.

Al TTG di Rimini è prevista la presentazione “Torino e il bicentenario del Museo Egizio” giovedì 10 ottobre alle ore 12 nello spazio della Regione Piemonte.