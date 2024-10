Conto alla rovescia per il Trail delle Colline tra Chivasso e Castagneto Po

Mancano pochissimi giorni alla sesta edizione del Trail delle Colline, in programma domenica 6 ottobre tra Chivasso e Castagneto Po, e la macchina organizzativa aumenta i giri del motore. La manifestazione di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, non è solo una competizione sportiva, ma anche un’esperienza indimenticabile che promuove valori di inclusione sociale e solidarietà. Ogni partecipante ha l’opportunità di correre o camminare in splendidi scenari naturali, contribuendo al tempo stesso alle cause nobili promosse dal Comitato Organizzatore.

ASD Hope Running APS e Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, le due realtà che sin dalla prima edizione organizzano congiuntamente il Trail delle Colline, da sempre puntano con forza sull’aspetto sociale di questa manifestazione che coniuga sport, amore per la natura, divertimento, salute e solidarietà.

Quest’anno si è deciso di dare vita al 1° Memorial Fabio Santa - “Un passo verso l’inclusione”, che da un lato ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche importanti quali il sostegno reciproco, la fratellanza, la solidarietà e l’inclusione, appunto, e dall’altro sostenere il progetto di istituire una borsa di studio in ricordo di Fabio Santa, ingegnere chivassese scomparso lo scorso anno. Il ricavato dell’eco-camminata andrà a supportare quest’importante causa, contribuendo così a onorare il ricordo di un amico della Hope Running e del Trail delle Colline.

Domenica 6 ottobre l’atmosfera di festa sarà assicurata da un lato dalla presenza di Red Bull Italia e della Palestra Mirabai, che coinvolgeranno tutti i presenti, e dall’altro grazie alle 3 gare competitive in programma, a cui si affiancherà la tradizionale eco-camminata solidale.

La sfida più dura e adrenalinica è senza alcun dubbio il trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri. Emozioni a non finire per il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: stiamo parlando del TdC Corto e del TdC Dog, l’entusiasmante corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe che di anno in anno sta crescendo di interesse.

L’appuntamento che richiama in ogni edizione il maggior numero di partecipanti è però l’eco-camminata solidale di 7 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri.

Giovanni Mirabella, presidente del Comitato Organizzatore del Trail delle Colline, invita chi non si è ancora iscritto all’edizione 2024 a farlo per tempo: “Chi vuole aggiudicarsi gli ultimi pettorali a disposizione deve farlo in queste ore! Solo insieme si vince, sempre, e come ogni anno ad attenderci ci sarà una giornata indimenticabile all’insegna dello sport e della solidarietà. Sono tanti gli iscritti sia alle competitive che all’eco-camminata solidale, ma quest’anno ancora di più ci teniamo a ricordare un amico come Fabio nel migliore dei modi e vogliamo farlo insieme alla famiglia, agli amici e a tantissime persone”.

Ecco tutte le quote di iscrizione per chi volesse ancora iscriversi all’edizione 2024 del TdC:

TdC Lungo: 38,00 euro

TdC Corto/TdC Dog: 28,00 euro

Eco Camminata: 18,00 euro

C'è anche la possibilità di acquistare a 8,00 euro un voucher (pasta + bibita + dolce al cucchiaio) per prendere parte al party finale

Qui potete trovare i punti fisici di iscrizione:

Asd Hope Running APS: corso Galileo Ferraris 60, Chivasso

Bottega d’Arte: via Torino 13, Chivasso

Civàs Cafè: via Caduti per la Libertà 7, Chivasso

Genea Biomed, via dei Bersaglieri 22/B, Chivasso

Palestra Mirabai: via Torino 42/D, Volpiano.

Per iscriversi online: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=56494

Queste le modalità di ritiro dei pacchi gara:

- Venerdì 4 ottobre

Asd Hope Running APS: corso Galileo Ferraris 60, Chivasso

Dalle ore 16,00 alle 19,00

- Sabato 5 ottobre

Asd Hope Running APS: corso Galileo Ferraris 60, Chivasso

Dalle ore 10,00 alle 20,00

- Domenica 6 ottobre

Stand Trail delle Colline: piazzale Libertini, Chivasso

Dalle ore 7,00 alle 9,00

Questi infine tutti gli orari di domenica 6 ottobre in piazza della Repubblica a Chivasso:

Ore 8,30 partenza Trail delle Colline Lungo

Ore 9,00 partenza Trail delle Colline Corto

Ore 9,30 partenza Trail delle Colline Dog

Ore 10,00 inizio riscaldamento muscolare a cura di Palestra Mirabai

Ore 10,30 partenza Eco-camminata solidale “Un passo verso l’inclusione”

Dalle ore 12,00 nella piazza di San Genesio di Castagneto Po adiacente l’Area Finisher prenderanno il via il pasta party e le attesissime premiazioni finali. Non mancheranno le sorprese!

Tutte le info relative al 6° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it

• Iscrizioni https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=56494

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019