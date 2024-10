Finisce con l'auto contro le transenne del cantiere dell'ex Dea: momenti di paura a Moncalieri

Per un momento di distrazione o un errore alla guida, perde il controllo della vettura e si schianta contro il cantiere lungo il parcheggio di strada Torino, di fronte alla ex Dea. Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 ottobre a Moncalieri.

Intervenuti 118 e forze dell'ordine

Le forze dell'ordine e i sanitari del 118 sono dovuti intervenire nel tardo pomeriggio di mercoledì per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza l'auto finita contro le strutture inserite per delimitare il cantiere.

Secondo le ricostruzioni dell'accaduto, non ci sono state persone ferite in modo grave a causa dell'accaduto, ma solo lunghi momenti di paura e qualche inevitabile problema e rallentamento alla circolazione in zona.

Il cantiere Blacknite dell'ex Dea

La chiusura del parcheggio dovrebbe essere smantellata nel giro di pochi giorni da Blacknite, l'azienda che ha rilevato l'area dell'ex Dea per procedere alla tanto attesa riqualificazione.