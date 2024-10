Eccesso di velocità e guida senza cintura di sicurezza: settembre di controlli sulle strade del Piemonte

Giro di vite della Polizia Stradale a settembre sulle strade del Piemonte e Valle d'Aosta. Complessivamente sono stati controllati oltre 21.540 persone e quasi 15.900 veicoli: in totale sono state fatte poco più di 13mila multe.

Le violazioni

Tra i reati maggiormente contestati ci sono il mancato rispetto dei limiti di velocità (1.734 sanzioni), la guida senza casco, cintura e sistema di sicurezza per bambini (364)

Per quanto riguarda camion e mezzi commerciali, sono state elevate 431 sanzioni per mancato rispetto dei tempo di guida e riposo degli autisti: numeri che fanno emergere come sia ancora sottovalutato il rischio della stanchezza e dei colpi di sonno alla guida.

Al volante ubriaco

Attenzione particolare è stata rivolta a chi si mette al volante ubriaco o sotto l'effetto di droghe: ben 128 conducenti sono risultati in stato di ebbrezza, mentre 7 sono stati sorpresi in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Guida senza assicurazione

C'è poi chi guida senza assicurazione: complessivamente sono state fatte 118 multe. Nel complesso sono state ritirate 283 patenti di guida, 296 carte di circolazione e decurtati 16608 “punti patente”. Infine, 224 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 134 sotto sequestro.

Nello stesso periodo l’attenzione della Polizia Stradale si è anche rivolta al rispetto delle regolarità tecnico amministrative richieste agli esercizi commerciali che operano nel settore automobilistico. Durante le 50 ispezioni eseguite, che hanno coinvolto soprattutto scuole guida, agenzie pratiche auto, rivenditori di autoricambi, autofficine, autocarrozzerie e autodemolizioni, sono state rilevate e contestate 33 violazioni amministrative e 11 violazioni di carattere penale: 4 esercizi sono risultati totalmente abusivi e 27 irregolari.