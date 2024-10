Moncalieri, Aretè Teatro di Moncalieri incontra Skenexodia: in programma 6 spettacoli nella stagione 2024/25

Inizia la collaborazione tra Aretè Teatro di Moncalieri e la Realtà teatrale Skenexodia diretta artisticamente da Luca Guerini.

La produzione pesarese sarà infatti protagonista per sei appuntamenti nel corso della stagione 2024/25 con due spettacoli alle 18 e alle 21.15. Il debutto è fissato per sabato 12 ottobre quando andrà in scena l’interattivo spettacolo “IL PENSIERO” basato sull’omonimo testo di Leonida Andrejew che vede protagonisti i piemontesi Giorgio Cavalieri e Franco Angelino ed anche Alessandra Viganò e Corrado Bega. La trama ruota attorno ad uno scienziato che dichiara di voler uccidere il marito della donna che ha sempre amato. Dopo tre mesi compie il gesto: è pazzo o finge di esserlo per evitare la pena di morte? A dare una risposta sarà proprio il pubblico in quanto durante l’intervallo verrà data una scheda su cui scrivere quale dei due secondi tempi si vuole veder rappresentato. Alla replica delle 21,15 sarà presente anche Speedbook che con Skenexodia porta in giro a livello nazionale un format di successo che abbina romanzi di autori locali a spettacoli teatrali con attori professionisti. Presenterà la serata Francesco Luzi.

Il secondo appuntamento della rassegna sarà sabato 9 novembre con “VAI A VEDERE I GORILLA” della psicoterapeuta tedesca Gabriele Freytag. Protagonisti sul palco saranno Romeo Tofani e Roberta Sarti. Chi è l’ultimo paziente della psicoterapeuta? Perché lo definisce “il caso più difficile” della sua carriera?

Sarà interattivo e multimediale anche lo spettacolo “LE COSE CHE TI FANNO SENTIRE VIVO” che sarà rappresentato il 18 gennaio. Si tratta di un giallo al contrario, in cui cioè conosciamo chi è l’assassino e bisogna scoprire la vittima. Giacomino (interpretato da Vincenzo Filice) è un ragazzo difficile e prima di suicidarsi ha intenzione di uccidere una persona tra quelle che lo hanno portato a maturare questa decisione sofferta solamente per il gusto di farlo. Chi sceglierà? La fidanzata che lo tradisce col suo migliore amico? Il nonno che è statisticamente più vicino al trapasso? Un tossicodipendente? Il don? O chi altro?

Il 1 marzo, invece, verrà presentato al pubblico piemontese lo spettacolo al buio PLAY. Lui, lei e l’amante gay di lui s’incontrano in una situazione senza tempo e spazio dopo esser morti: la loro espiazione sarà quella di rinfacciarsi per l’eternità quanto avvenuto sulla Terra. Il cast è composto da Roberta Sarti, Simone Derose e Corrado Bega.

Sabato 6 aprile invece verrà proposto il riallestimento di uno degli spettacoli di maggior successo della Realtà Teatrale Skenexodia ossia il Re Lear di Shakespeare nella versione inedita per tre attori dal titolo “THREE INDENTICAL ROLES”, nei panni del regnante Romeo Tofani che ha già vestito questo ruolo nel precedente step del percorso di ricerca, mentre il resto del cast è ancora da confermare.

La rassegna si chiuderà con un focus sul tema contro la violenza sulle donne il 10 maggio grazie allo spettacolo “INCONCLUDENTE POI” interpretato da Thierry Di Vietri e Manuela Boccanera. Una coppia si sveglia nel cuore della notte dopo non essersi parlati per tre anni pur convivendo, riaprendo un discorso che ritenevano entrambi chiuso.

I biglietti per la rassegna possono essere acquistati su www.liveticket.it/skenexodia oppure prenotati al 3384116671 (solo whatsapp)