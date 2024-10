A Torino il maltempo estivo abbatte 242 alberi: "In 4 anni +600% di piante cadute"

Alberi sradicati dalla forza del vento, tombini intasati dalle foglie in pochi minuti, strade trasformate in fiume d’acqua. L’ondata di maltempo che quest’estate ha colpito Torino ha danneggiato in maniera pesante il patrimonio arboreo. A fare il punto in Sala Rossa l’assessore al Verde Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo Pierlucio Firrao.

242 alberi caduti

Dal primo giugno ad oggi ci sono stati 5 eventi meteo estremi, che hanno prodotto oltre 400 segnalazioni (e-mail, telefonate arrivate da cittadini, Polizia Municipale ed altri canali) legate alle piante. “Sono 242 gli alberi caduti e/o danneggiati in modo irreversibile – ha chiarito l’esponente della giunta - che abbiamo dovuto abbattere”.

600% alberi crollati in più

Un numero che include arbusti di diversa dimensione, sia in parchi pubblici che terreni privati, dove i tecnici sono “intervenuti nella fase di emergenza e nell' ottica della pubblica incolumità”. E che dobbiamo fare i conti con ondate meteo sempre più estreme, caratterizzate da momenti di forte siccità e dall’altro lato da violenti nubifragi, sono i dati sugli alberi crollati. Che nel 2024 sono stati appunto sei volte tanto rispetto a quattro anni prima.

I numeri

Nel 2021 i cedimenti sono stati 42, di cui 28 nel periodo giugno/settembre. Una cifra analoga nel 2022, per poi salire nel 2023 ad 85, di cui 70 durante l’estate. Nel 2024, complice appunto i temporali violenti, si è raggiunto la cifra “monstre” di 242 piante cadute nel periodo più caldo dell’anno. E per rimuovere il materiale, potare i rami ed abbattere gli arbusti troppo danneggiati la Città ha investito ben 120mila euro, pari al 25% dei fondi ordinari 2024 per il patrimonio arboreo.

“I dati – ha commentato Firrao - ci dicono che in 4 anni i cedimenti degli alberi in città sono aumentati del 600%, un numero che deve prevedere un adeguato monitoraggio preventivo”. “Non può capitare che cada un albero nel giardino La Marmora e dopo due mesi ne cada un altro nello stesso posto, senza che sia stato fatto un controllo” ha concluso il vicecapogruppo di Torino Bellissima.