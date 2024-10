Meteo: maltempo a Torino per la prima parte della settimana, poi una tregua. Ma il weekend sarà di nuovo grigio

Il meteo di questo lunedì mattina segna gran parte di questa settimana per Torino e Provincia, dove il sole non si farà vedere prima di venerdì. Nuove perturbazioni porteranno piogge diffuse sia domani che giovedì. Da venerdì una tregua, ma il weekend sarà comunque grigio.

Oggi lunedì 7 e domani martedì 8 ottobre. Cielo molto nuvoloso o coperto. Oggi piogge deboli irregolari ma con tendenza ad aumento dell'intensità a partire dalle Alpi settentrionali e dalla serata. In nottata arrivo di una perturbazione intensa da ovest, piogge diffuse ma al più moderate ovunque. Fenomeni in esaurimento sempre a partire da ovest dal pomeriggio di domani. Temperature stazionarie o in aumento generale e nelle minime a causa di correnti mediamente calde sudoccidentali con valori compresi tra 12/13°C sulle pianure, mentre le massime saranno poco più alte e comprese tra 14 e 16 °C. Oggi venti deboli orientali, domani venti deboli variabili.