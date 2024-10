Martin Scorsese due giorni in città: dal Premio della Mole alla Masterclass tutti gli impegni di oggi e domani

Come per Tim Burton, la città della Mole è in subbuglio per l’arrivo di Martin Scorsese. Stando a quanto riportato da alcuni quotidiani, l’attore sarebbe alloggiato all’Hotel Principi di Piemonte.

Un soggiorno blindatissimo come per Johnny Depp.

Oggi il primo impegno del regista di Toro Scatenato che sarà al Museo del Cinema per incontrare i giornalisti nel primo pomeriggio e poi alle 19.30 riceverà il Premio Stella della Mole.

L’appuntamento con il pubblico sarà domani, alle 17.30 si terrà il Red Carpet e alle 18 la masterclass alla Mole, mentre alle 20 ci sarà la presentazione dell’anteprima dedicata ai suoi film che prenderà il via proprio domani.

Nonostante l’annuncio del Museo del cinema che ad accompagnarlo in questi giorni saranno William Dafoe, Giuseppe Tornatore e Dante Ferretti, in molti danno ancora per probabile la presenza di uno dei suoi attori prediletti, Leonardo di Caprio.

Il premio Oscar potrebbe presentarsi all’ultimo momento, ma per ora nulla è certo.