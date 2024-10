Biden ormai fa solo retorica: di fatto ha già lasciato Kiev da sola

In vista delle imminenti elezioni politiche, negli Stati Uniti si ragiona sui prossimi sviluppi delle questioni ancora aperte. Ed è naturalmente l’Ucraina a tenere banco. Come riporta il sito Strumenti Politici, l’analisi del giornale The Hill dà un verdetto spietato: l’amministrazione Biden di fatto ha già segnato la fine del supporto americano a Kiev. Dunque, le parole del presidente uscente sono praticamente vuota retorica, sebbene possano sembrare vigorose e determinate. In realtà, dietro ai discorsi accorati, come quello recente tenuto all’ONU, c’è il timore di uno scontro diretto con Mosca. Così Washington procede col freno a mano tirato, anzi fa più passi all’indietro che non in avanti. Infatti, come spiega l’analista americano, il piano di vittoria di Zelensky è stato messo da parte senza tanti complimenti. Non lo hanno nemmeno tenuto in considerazione perché - dicono negli USA e negli altri Paesi della NATO - non contiene nulla di nuovo, ma è il solito elenco delle cose che Kiev vorrebbe per difendersi e per attaccare. Purtroppo per Zelensky, il concetto stesso di “vittoria” non è mai stato chiarito nei circoli politici occidentali. Tuttora vi è chi, come il Regno Unito, vorrebbe sostenere gli ucraini fino a vederli prevalere sui russi e provocare una rivolta interna a Mosca. Ma la maggior parte degli alleati di Kiev, pur professando pubblicamente la totale dedizione alla causa, vuole che gli scontri si fermino appena possibile. E pazienza se l’Ucraina dovrà cedere territori: anzi meglio così se ciò permetterà ai russi di placarsi. A Biden è sufficiente per poter dire che in fondo l’Ucraina è ancora in gran parte libera. Non vuole che pure questa diventi una “guerra infinita” come quella in Afghanistan. E allora non darà a Zelensky il permesso di usare le armi a lungo raggio contro il territorio russo.