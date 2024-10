La 48° edizione di Vecchio Piemonte è pronta. Tour collinare, concorso d’eleganza e presentazione della nuova sede

Appuntamento il 12 e 13 ottobre con il Vecchio Piemonte, storica manifestazione del Veteran Car Club di Torino inserita a calendario Asi Trofeo Marco Polo.

Il ritrovo è previsto sabato mattina presso la nuova sede di Villa Sassi (Strada Traforo al Pino 47 Torino). Alle 9.30 le auto storiche, scortate dalla staffetta motociclistica, si sposteranno in Piazza Vittorio Veneto dove resteranno esposte fino all’ora di pranzo. Gli equipaggi nel frattempo faranno visita al Museo Nazionale del Cinema. Riaccesi i motori la comitiva si sposterà a Pavarolo per la sosta pranzo a base di prodotti tipici piemontesi. Nel pomeriggio percorrendo altre strade collinari torinesi in un contesto paesaggistico incantevole, le auto storiche raggiungeranno Villa Sassi. In serata cena a Villa Rey, storica dimora risalente alla fine del 1600 e sede dell’Asi.

Domenica mattina si inizierà con la visita alla nuova sede ospitata all’interno del parco di Villa Sassi.

Successivamente gli equipaggi si recheranno alla Basilica di Superga utilizzando la storica Tranvia Sassi-Superga (nota come dentera) che collega il quartiere Sassi con la Basilica. Il pranzo, a buffet, sarà ospitato negli ampi locali di Villa Sassi.

Nel pomeriggio, con inizio alle 16, si svolgerà il Concorso di eleganza con passerella delle auto storiche e presentazione di ogni singola vettura. La premiazione è prevista per le ore 18. Di notevole interesse le vetture che parteciperanno al Concorso d’eleganza; tra queste meritano una citazione una Buick 10 del 1909, un’ Aster del 1902 3 marce monocilindrica 600 cc, un’Itala 65 sport del 1930, una Lancia Artena convertibile del ’33, una Fiat 1500 6 cilindri Garavini del 1939 e una Ford T 14 del 1914.