Ad Alpignano ritorna 'Halloween nel Parco', con una divertente caccia al tesoro

Dopo il successo della scorsa edizione, la Pro Loco Alpignano torna a proporre uno speciale evento a tema “Halloween” per adulti, giovani, bambini e famiglie nel parco del castello di Alpignano.



Questa volta sarà una divertente caccia al Tesoro condita con tanto buon mangiare.



Iscrivi la tua squadra

Segui gli indizi

Scopri i tesori nascosti



Un bellissimo premio sarà dato alla squadra vincitrice: otto pizze da gustare presso la pizzeria Toscanini, in via Venaria 2 ad Alpignano.

Ringraziamo la Pizzeria Toscanini per aver offerto questo premio!



Si inizia mangiando e si finisce mangiando:

Apericena con tavoli riservati a ogni singola squadra alle 19.30: affettati sanguinosi, tramezzini gocciolanti, panini tremebondi, bevande vampiresche

Caccia al “TesHorror” alle 20.45

Polenta con ragù e salsiccia alle 22.30

“Cake Halloween Party” con tanti dolcetti alle 23.00

Bevande incluse



Nel parco c’è un castello bellissimo, con grandi alberi, una splendida pagoda dove c’è sempre il buon umore condito da un po’ di terrore. Vi stupiremo con piccoli enigmi e giochi alla ricerca del TesHorror. Enigmi che saranno spaventosamente divertenti, strani e avvincenti, adatti a grandi e piccoli!



La zona è abitata da originali figure che giocano a nascondino tutto il giorno. Purtroppo, uno di loro, il banchiere, è molto triste e stanco perché ha perso il tesoro e ha bisogno dell’energia, della forza e della partecipazione delle squadre per tornare a sorridere come prima.



Squadre al massimo di 8 persone

Iscriviti: vai al link http://teshorror.prolocoalpignano.it



Offerta minima 20 Euro tutto compreso per gli adulti e 10 Euro per i bambini fino a 10 anni.

Informazioni al 33387910604