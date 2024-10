Cantieri di lavoro per disoccupati over 58: a Grugliasco ultime ore per presentare domanda

Cantieri di lavoro per over 58: a Grugliasco ultime ore per presentare domanda

La Città di Grugliasco darà il via ad un progetto di Cantiere di lavoro rivolto a cittadini disoccupati da impiegarsi in attività temporanee o straordinarie per la realizzazione di opere di pubblica utilità in vari ambiti tramite avviso di selezione pubblica per 2 persone.

I soggetti selezionati verranno impiegati per 260 giornate lavorative, per 30 ore settimanali, su 5 giornate lavorative settimanali, con indennità giornaliera pari a € 30.72 lordi da svolgersi presso la Società in house Le Serre srl. L'indennità lavorativa prevista verrà erogata direttamente dall’INPS a favore dei beneficiari.

L'avvio è previsto improrogabilmente entro il 1° novembre con conclusione del cantiere nel mese di ottobre 2025.

Potranno partecipare alla selezione i partecipanti in possesso dei seguenti requisiti al momento della domanda:

1. residenza in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda;

2. iscrizione ad un Centro per l’Impiego in qualità di disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 s.m.i.;

3. aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici.

Potranno inoltre partecipare al progetto anche i beneficiari di sostegno al reddito come l'Assegno di Inclusione.

I disoccupati inseriti nel cantiere dovranno mantenere tutti i suddetti requisiti anche durante il periodo di effettuazione del Cantiere.

La domanda di partecipazione dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre le 12 del giorno 11/10/2024 esclusivamente tramite posta elettronica:

in alternativa

all’invio online, presso lo Sportello alla Città nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al giovedì dalle 13.45 alle 15.30

- venerdì dalle 10 alle 12

Sarà redatta una graduatoria dei candidati che risulteranno avere i requisiti richiesti, sulla base dei seguenti criteri:

- età anagrafica;

- anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo ECOCERT INPS).

Il Comune di Grugliasco prevede come criterio di priorità la residenza in Grugliasco.

Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati, in formato pdf:

- copia del documento di identità in corso di validità;

- copia del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti (solo per i cittadini non comunitari);

- estratto conto certificativo ECOCERT INPS (da richiedere alla sede INPS competente);

- eventuale documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici nell'arco di 24 mesi dalla fine dell'ultimo cantiere in cui il candidato ha partecipato.

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo carico del partecipante ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine di scadenza.

4. Informazioni:

Per informazioni sarà possibile rivolgersi a:

Sportello alla Città: Tel 011/4013000 – 011/4013042

e-mail: sportello.citta@comune.grugliasco.to.it