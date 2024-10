Giaveno ospita la presentazione della Fiera del Fungo Porcino e il convegno “Fungo Porcino tra futuro e tradizione”

Si è svolta lo scorso sabato, 5 ottobre, la presentazione della 43° Fiera del Fungo Porcino di Giaveno in concomitanza con il 4° convegno “Fungo Porcino di Giaveno” dal tema “Fungo Porcino tra futuro e tradizione”.

Il convegno si è svolto presso la location Villalara in via Grangia Marin 37.

Innovazione, nuove tendenze di consumo, tecnologia, un’esplorazione tra la storia e la contemporaneità, dal passato al futuro della tavola, salute e benessere, valore economico e sostenibilità, valori nutritivi. Sono intervenuti autorità ed esperti del settore, moderati da Marco Fedele, autore e conduttore radiofonico, esperto di comunicazione enogastronomica.

Marco Fedele ha introdotto il convegno: dai sapori della cucina tradizionale alle nuove frontiere dell’alimentazione sostenibile, il ruolo dei funghi elementi nutritivi, prelibati e versatili, proprietà curative al servizio del benessere. I Funghi inseriti dal World Economic Forum 2021 fra gli alimenti del futuro.

Stefano Olocco, Sindaco della Città di Giaveno ha portato i saluti istituzionali e ha fatto gli onori di casa per un convegno che guarda al futuro, unendo la tradizione alla ricerca e all’innovazione. Un’opportunità unica per approfondire le conoscenze sul fungo porcino, un patrimonio che dobbiamo custodire e valorizzare. Occasione preziosa per riflettere sul valore del fungo porcino sotto molteplici aspetti: economico, sociale, culturale e ambientale. Collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini fondamentale per valorizzare al meglio le potenzialità del territorio.

Guarda l'invito a partecipare alla Fiera da parte del Sindaco e della Presidente della Proloco Giaveno, Ivana Usseglio Viretta:

ha parlato ditoria e tradizione di antiche ricette, il mercato, la storia e l’economia sul territorio, lo sviluppo del turismo.

Antonio Lo Campo, giornalista Scientifico, ha spiegato che l'evoluzione e il miglioramento del cibo spaziale è andato di pari passo con quello dell'astronautica. Dai primi voli in orbita della durata di poche ore ai viaggi sulla Luna di 12 giorni, fino alle stazioni spaziali, dove con le permanenze sempre più lunghe, per mesi e fino a un anno, la vita in orbita degli astronauti ha richiesto un comfort sempre maggiore e di conseguenza anche i prodotti di cibo spaziale sono migliorati nel tempo, pur dovendo sempre rispettare le regole ineluttabili della relativa assenza di gravità.

Simona Riccio, Agrifood & Organic Specialist, esperta in comunicazione e informazione digitale ha approfondito il ruolo fondamentale che la tecnologia e la digitalizzazione possono giocare nel sostenere le tradizioni locali e nel promuovere la cultura enogastronomica. Strategie digitali non solo per ridurre lo spreco alimentare, ma anche valorizzare i prodotti tipici e i luoghi meno conosciuti, stimolando un interesse genuino verso l’agricoltura locale. Attraverso la comunicazione efficace e l'uso dei nuovi media, possiamo attirare l'attenzione su storie e prodotti autentici, contribuendo così a un turismo sostenibile e consapevole. L’obiettivo è stato quello di ispirare i partecipanti a riflettere sulle connessioni tra tradizione e innovazione, incoraggiando un approccio integrato che promuova il Fungo Porcino e il territorio circostante.

Maurizio Maschio, Giornalista, scrittore e g-astronauta esperto di enogastronomia e spazio ha fatto un breve excursus sull'evoluzione dello space food dagli albori dell'esplorazione spaziale alla Iss e nuove sfide per le missioni di lunga durata verso luna e marte; curiosità sulla cucina gourmet per il bonus food degli astronauti dal 2013 con Scabin; le ricadute sull'alimentazione terrestre delle tecnologie spaziali e ricerche che vedono protagonisti i funghi.

Ramona Losano, Micologa ha parlato dell’importanza di salvaguardare il territorio, delle nuove tecnologie per analizzare e riconoscere i funghi, dalle App alla microscopia per il dna, dei pro e contro della coltivazione del fungo porcino.

