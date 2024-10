Mirafiori Nord, 1300 residenti chiedono lo sgombero delle famiglie nomadi di corso Salvemini

"Ci siamo riuniti in comitato - ha spiegato il primo firmatario Ermanno Soffietti - per chiedere lo sgombero dei nomadi in quest'area e per cercare di recuperare l'alloggio occupato in via Salvemini 25. Non sono molti ma creano problemi di sicurezza: ci sono bambini che giocano in strada anche di notte col buio, rischiando di essere investiti. Creano ammassi di immondizia rendendo necessario che Amiat passi più volte al giorno, addossando i costi alla cittadinanza. Entrano continuamente nelle zone private e minacciano chi li rimprovera. Siamo all'esasperazione ma ci stiamo esponendo per la comunità, sperando che i vari assessorati ci vengano incontro".