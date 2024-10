Pagamenti elettronici: il Piemonte premiato come destinazione italiana amica delle transizioni digitali

Il Piemonte ha ottenuto una menzione speciale al prestigioso Premio Cashless Destination, assegnato in collaborazione con VISA, per essersi distinto come la destinazione italiana con il più alto utilizzo di pagamenti elettronici a conferma del sempre più frequente impiego delle transazioni digitali da parte dei viaggiatori. L’importante riconoscimento è stato consegnato all’assessore regionale al Turismo Marina Chiarelli al TTG di Rimini nel contesto di un panel dedicato allo studio sulle abitudini dei viaggiatori.

«Questo premio è un traguardo che conferma i grandi passi in avanti compiuti dal nostro tessuto economico che in questi anni ha saputo adattarsi ai cambianti. Cambiare mentalità è segno di maturità ma anche di lungimiranza che serve, in questo caso, ad allargare ulteriormente la propria sfera di influenza nel settore turistico, ricettivo e dei servizi - ha sottolineato l’Assessore al Turismo, alla Cultura e Sport, Marina Chiarelli– in questi anni grazie a investimenti pubblici e privati siamo riusciti a rendere il Piemonte una regione all’avanguardia, capace di attrarre turisti internazionali che apprezzano la semplicità e la sicurezza dei pagamenti elettronici, contribuendo così a una crescita economica sostenibile».

Italia Destinazione Digitale è il premio che ogni anno dal 2016 viene assegnato da The Data Appeal alle Regioni e alle destinazioni che registrano le migliori performance online, dal punto di vista del sentiment, dell’offerta enogastronomica e dell’accoglienza.

Il premio rappresenta un segnale forte del cambiamento culturale in atto, che vede un crescente abbandono dei pagamenti tradizionali in favore di soluzioni digitali, sicure e veloci.

«Con questa menzione speciale – ha concluso l’assessore Chiarelli - il Piemonte conferma ancora una volta il proprio ruolo di protagonista nello scenario turistico italiano, puntando a un futuro in cui la tecnologia e l’accessibilità si fondano per creare esperienze indimenticabili per i visitatori di tutto il mondo».

Grazie alla collaborazione con VISA, la Regione Piemonte si pone, dunque, come modello per altre realtà italiane, evidenziando come l’adozione di tecnologie digitali possa essere una leva per la competitività territoriale e il miglioramento dei servizi offerti. Il riconoscimento giunge in un momento di forte crescita per il comparto turistico regionale, che sta beneficiando di un aumento dell’afflusso di visitatori, spinto anche da eventi di rilievo internazionale e da politiche orientate all’innovazione.