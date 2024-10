I 150 anni della Trofarello-Chieri: treno storico e annullo filatelico [FOTO]

Grandi celebrazioni in programma per domenica 13 ottobre

Il fascino delle ferrovie di un tempo e la modernità del trasporto su rotaia si fonderanno domenica 13 ottobre unendo non solo via ferro ma anche idealmente Trofarello e Chieri. Sarà una grande giornata per entrambe le comunità, che potranno rivivere le emozioni del passato e guardare con grande gratitudine ad una infrastruttura chiave nel settore logistico del proprio territorio.

La storia

Il Tronco ferroviario Chieri – Trofarello, inaugurato il 10 novembre 1874, fu realizzato per unire la città di Chieri con Trofarello, stazione di diramazione delle linee da Torino per Genova e per Savona snodandosi su una lunghezza di 8,5 chilometri. La linea attraversa tutt’ora le campagne di Cambiano, raggiungendo il centro di Chieri. Il servizio venne affidato ad alcune coppie giornaliere di treni viaggiatori a trazione a vapore. Nell'aprile 1921 la linea viene elettrificata a corrente alternata trifase. Nel 1961, contestualmente con la Torino-Genova, il sistema di elettrificazione viene convertito a corrente continua a 3kV. Dopo essere stata in un primo tempo destinata alla soppressione assieme ad altre ferrovie minori giudicate "rami secchi", la Trofarello-Chieri viene fatta rientrare con altre linee piemontesi in un programma di rilancio del trasporto su rotaia, che ne comporta la chiusura per lavori di rinnovamento dall'agosto 1991 all'aprile 1992, al termine dei quali viene riaperta in regime di esercizio ferroviario a spola, con conseguente soppressione del traffico merci. Oggi, a conferma della strategica importanza della linea, fa parte integrante del servizio ferroviario metropolitano di Torino.

Il programma dei festeggiamenti

L’arrivo di un treno storico alla stazione di Trofarello darà il via ai festeggiamenti con la presenza di figuranti in costume d’epoca e ferrovieri in divisa storica. Sarà come fare un doppio salto nel passato. Il treno sarà disponibile per una visita all’interno che permetterà di respirare l’aria di inizio ‘900. La presenza del convoglio verrà sottolineata anche dalla presenza della Banda di Santa Cecilia. Nel corso della mattinata lo storico Gianni Oliva terrà una conferenza (poi ripetuta nel pomeriggio a Chieri) sull’importanza delle ferrovie nel Regno di Sardegna e del Regno d’Italia. Alle 11,45 il treno storico poi si metterà in movimento per raggiungere Chieri, offrendo ai passeggeri un’emozionante e suggestivo viaggio. Alle 12 è previsto l’arrivo a Chieri con il benvenuto musicale da parte della Filarmonica Chierese.

Le Città di Trofarello e Chieri riceveranno inoltre il “Premio EUROFERR” da parte dell’A.E.C. (Association Europeènne Des Cheminots) come “riconoscimento alla qualità del territorio centrato sulla mobilità dolce, intermodalità tra servizi, cultura, paesaggio ed il fare rete con i territori limitrofi, in una visione delle ferrovie che ci ricorda come esse siano soprattutto delle “porte magiche” di ingresso a territori meravigliosi, ricchi di storia, turismo, bellezze naturali, arte e archeologia”. L’ambito premio verrà consegnato dalla Segretaria Nazionale A.E.C. Italia, Margherita Sardella e da Franco Lucia, vicesegretario e tesoriere per il Piemonte. Come anticipato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Municipio di Trofarello alla presenza dei vicesindaci Giorgio Miletto (Trofarello) e Vincenzo Tedesco (Chieri), è stata ricordata l’importanza di questo momento storico, reso possibile anche grazie alla fondamentale collaborazione dei ferrovieri e verrà “colorato” dall’allestimento a tema ferroviario di una vetrina della Pasticceria Scalenghe con la collaborazione del Museo Ferroviario Piemontese.

Gli annulli filatelici e il francobollo dedicato

La Pro Loco di Trofarello ha chiesto a Poste Italiane la realizzazione di due speciali annulli filatelici che storicizzeranno questi 150 anni. I servizi temporanei saranno attivi con due postazioni dalle 9,00 alle 13,30 presso la Stazione di Trofarello (Via Roma 52) e dalle 12,00 alle 16,00 presso la Stazione di Chieri (Piazzale Don Bosco). La corrispondenza potrà essere obliterata con i suddetti annulli utilizzando il francobollo, emesso da Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 2 agosto scorso, che raffigura, nella campagna tra Chieri e Cambiano, il treno Alstom Coradia Stream™ che copre il tratto del tronco Chieri- Trofarello. Il francobollo fa parte di una emissione appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al mondo senza tempo delle ferrovie.

Gli annulli resteranno poi disponibili per i collezionisti e gli appassionati a partire dal 14 ottobre e per i successivi 60 giorni presso gli Uffici Postali – sportello filatelico di Settimo Torinese Via Fantina 19 (quello di Chieri) e di Moncalieri Via Vittime di Bologna 22. Successivamente entreranno a far parte della collezione del Museo della Comunicazione di Roma.

Storia ed attualità, valorizzazione del territorio e fierezza nel sottolineare come il tempo non ha scalfito l’importanza di un collegamento sostenibile ed indispensabile per tutta la popolazione. La riscoperta del mezzo ferroviario come valore aggiunto per le comunità servite è oggi ancora più valorizzata da eventi come quello di Trofarello e Chieri, con un messaggio convinto che prenderà il volo anche dal punto di vista postale, linguaggio universale per collegare, trasmettere, unire.