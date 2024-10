Espropri terreni Tav, si alza la tensione: vandalizzati i camion della ditta Cavit [FOTO]

Si alza il livello di tensione in Val Susa , dove ieri hanno preso il via gli espropri dei terreni nella frazione San Giuliano di Susa , dove nei prossimi mesi partiranno i nuovi cantieri della Torino-Lione . Questa notte, ad Avigliana , presso il cantiere della ditta CAVIT spa, sono stati danneggiati alcuni camion e ruspe.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha anche rinvenuto due scritte su dei container: " Non c'è pace per chi è complice. NoTav " e " Mafia ". Già nel 2023 la CAVIT era stata presa di mira dagli attivisti contrari all'alta velocità, che avevano vandalizzato i camion con la vernice.

Gli espropri che hanno preso il via nelle scorse ore riguardano un’area grande quanto ottanta campi da calcio: prevista anche la demolizione di tre case, per fare spazio ai cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione. I proprietari coinvolti e il movimento No TAV si oppongono alla misura e hanno annunciato un corteo di protesta per