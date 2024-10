Grande festa a Borgo Vittoria per i 30 anni dell’erboristeria "La Bottega degli Gnomi" (Foto e Video)

La bottega è un riferimento per chi cerca benessere, cosmetica naturale per la persona, detergenti bio per la pulizia della casa, tisane, integratori, fiori di Bach, oggettistica e tanto altro. L’anniversario non è solo una celebrazione per questo importante traguardo, ma anche un'opportunità unica per i clienti, vecchi e nuovi, di usufruire di promozioni e sconti esclusivi.

Lo scorso sabato 5 ottobre in Via Coppino 139/A sono state tantissime le persone passate nell’erboristeria per festeggiare insieme questo avvenimento.

La titolare, Lorena Comollo “Oggi è il compleanno degli “gnomi”, ben trent'anni in Borgo Vittoria. Quando ho aperto, ero una delle bambine del borgo, oggi sono una delle “vetuste”. Grazie a voi sono riuscita a raggiungere questo traguardo e per ringraziarvi abbiamo deciso di festeggiare insieme a voi non solo con

sconti, con offerte dedicata a tutti voi clienti, non solo per oggi ma anche per i prossimi giorni, per tutto il mese di ottobre e di novembre. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme e per approfittare di questi sconti”

Carmela Ventra, amministratrice del Gruppo Facebook “Io Compro in Borgo Vittoria” dedicato al commercio di vicinato, ha consegnato la pergamena all’Erboristeria “La Bottega degli Gnomi” come riconoscimento per l’impegno e la professionalità dell’attività nell’ambito del commercio di vicinato affermando “Oggi è un giorno importante, festeggiamo insieme i trent'anni di attività dell’erboristeria gestita da Lorena, che porta con sé una lunga esperienza, una grandissima disponibilità e professionalità. Questa è la ricetta per poter sopravvivere nel tempo. Oltretutto lei è una delle più attive partecipanti del Gruppo Facebook che io amministro, la community più grande dedicata al commercio di vicinato che abbiamo nel nostro quartiere. Solo rimanendo così attivi si possono raggiungere questi traguardi e oggi siamo qui a testimoniarlo con questa pergamena”

La Bottega degli Gnomi non è solo un negozio, ma un simbolo del commercio di vicinato che continua a prosperare grazie alla passione e alla professionalità di Lorena Comollo. Lorena offre ai suoi clienti un servizio basato su competenza, consulenza e un profondo legame con la comunità di Borgo Vittoria. La sua esperienza in campo erboristico ha reso la Bottega un punto di riferimento per chi cerca soluzioni naturali per la salute e il benessere.

Cosa rende speciale La Bottega degli Gnomi?

Consulenze personalizzate: ogni cliente viene ascoltato e consigliato nel dettaglio per trovare il prodotto più adatto alle sue esigenze.

Ampia scelta di prodotti naturali: dalle creme per il viso e il corpo ai rimedi erboristici, il negozio offre soluzioni naturali e di qualità.

Atmosfera accogliente: l’ambiente del negozio è curato nei minimi dettagli, con decorazioni originali e un tocco "fatato" che incanta chiunque vi entri.

Promozioni e sconti imperdibili per l’anniversario

In occasione dei 30 anni di attività, La Bottega degli Gnomi ha preparato una serie di promozioni e sconti esclusivi per ringraziare la sua affezionata clientela e attrarre nuovi visitatori a ottobre e per tutto il mese di novembre 2024.

Informazioni e contatti

Erboristeria “La Bottega degli Gnomi”

Via Michele Coppino 139/a – Torino

Telefono: +39 011 216 1529

e-mail: bottegadeglignomilor@gmail.com

Facebook: alla pagina Erboristeria la bottega degli gnomi