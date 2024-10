La manovra migliore di tutte? Quella che salva la vita ai bambini dal soffocamento. E domenica la si può imparare

Si chiama “Una Manovra per La Vita” ed è l’iniziativa – promossa dalla Simeup (Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) in collaborazione con la Pediatria d’Urgenza dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e la Croce Verde Torino - che dalle ore 10 alle ore 17 di domenica 13 ottobre in piazza Bodoni, a Torino, promuoverà la manovra necessaria ad impedire il soffocamento da inalazione di corpi estranei, un fenomeno generato dall’ostruzione completa delle vie aeree e che in Italia provoca ogni anno la morte di circa trenta bambini.