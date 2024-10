Aurora Sogna: al via il il programma di community rivolto ai giovani under 30 del quartiere

Sviluppo di competenze, coesione sociale e sviluppo locale: questo e molto altro è Aurora Sogna, il progetto di empowerment giovanile ideato dall’associazione culturale Club Silencio che si rivolge ai giovani under 30 che desiderano contribuire all’offerta culturale del quartiere Aurora di Torino il più giovane della città secondo il rapporto di ricerca Sguardi su Aurora realizzato da AuroraLAB - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico e Università di Torino. Lanciato in collaborazione con realtà locali che operano da anni sul territorio di Aurora, come associazioni culturali, centri di aggregazione giovanile e istituzioni che hanno permesso di avere una visione integrata del quartiere, Aurora Sogna mette a disposizione spazi per esprimersi attraverso la cultura e le arti, oltre a fornire strumenti pratici per l'inserimento lavorativo, valorizzando le risorse già presenti nel quartiere e mettendo in rete nuove competenze.

Il contesto di Aurora e gli obiettivi del progetto

Il quartiere Aurora della città di Torino è caratterizzato da una grande diversità culturale e creatività diffusa, ma anche da sfide complesse. Un passato industriale ha lasciato un'eredità di ghettizzazione e gentrificazione, con una popolazione giovanile in crescita che fatica a trovare opportunità di sviluppo e punti di riferimento. Il quartiere presenta tassi di disoccupazione elevati e un’alta percentuale di giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che raggiunge il 16,7%.

Il progetto Aurora Sogna nasce con l'obiettivo di rispondere a diverse esigenze del quartiere e offrire ai giovani under 30 uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale attraverso la co-creazione di progetti culturali, sperimentazione artistica e iniziative innovative, cioè l’essenza più profonda dell’empowerment inteso come processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, che sostiene e favorisce l’emergere di risorse latenti e che porta l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Il progetto ideato da Club Silencio si propone di ascoltare i bisogni specifici dei giovani under 30 di Aurora rispetto all’offerta socioculturale del quartiere affiancandoli affinché diventino costruttori attivi dell’Aurora di domani; facilitare la costruzione di gruppi per la co-progettazione di iniziative culturali per il territorio e potenziare le competenze artistiche e artigianali dei giovani under 30 del territorio; favorire l’incontro tra giovani under 30, realtà del panorama culturale e socioculturale del territorio e stakeholder della Città di Torino lavorando insieme alla narrazione dell’identità creativa di Aurora.

Le attività previste

Aurora Sogna prevede una serie di laboratori creativi, corsi di formazione, workshop ed eventi culturali che si svolgeranno gratuitamente nel cuore del quartiere. I partecipanti potranno sviluppare progetti di arte, musica, teatro e altre forme di espressione artistica, in un contesto di collaborazione che mira a rafforzare la coesione sociale e l'inclusione. Inoltre, saranno previsti percorsi di mentoring per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro o la creazione di nuove imprese locali. Alla prima fase, Aurora Sogna (e ascolta) che servirà per entrare in contatto con il quartiere e le sue istanze ascoltando, a partire dai giovani under 30, le voci di chi lo vive, seguirà la residenza artistica relazionale di Aurora Sogna (e crea) con l’artista Roberto Alfano. Terza fase del progetto, Aurora Sogna (e progetta) è invece il percorso di formazione e accompagnamento per lo sviluppo di progetti culturali e socioculturali a cura di giovani under 30. Nel frattempo, Club Silencio prosegue con il lavoro in rete per ampliare la progettualità e gettare le fondamenta per la costituzione di un osservatorio sulle creatività del quartiere.

Aurora Sogna è un progetto stimolante e con un grande potenziale, che punta all'empowerment giovanile in un contesto come quello di Aurora, che presenta delle sfide sociali ed economiche significative, contrastando lo stigma legato al quartiere attraverso il rafforzamento della sua identità culturale emergente. In questo modo, non solo si migliorano le opportunità per i singoli partecipanti, ma si contribuisce anche a una rigenerazione sociale e a cambiare la percezione dell'area, tanto per chi la vive quanto per chi la osserva dall'esterno.

I programmi di Aurora Sogna sono totalmente gratuiti e realizzati grazie ai contributi di Circoscrizione 7, Città di Torino e Finpiemonte – InnoSocialMetro e alla collaborazione con Torino Creativa che inizia con la messa a disposizione degli spazi dell’Hub della Creatività.