I Savana Funk a Torino in concerto allo sPAZIO211

I Savana Funk arrivano a Torino per un concerto allo sPAZIO211 il 30 novembre alle ore 21.

Il gruppo incarna l'essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana, il groove è la loro lingua e il palco la loro casa. Sono l’emblema del groove made in Italy tanto che sono arrivati a condividere il palco di Firenze Rocks con i Red Hot Chili Peppers. E dopo tour su tour che li hanno visti girare l’Europa, finalmente tornano a Torino per un live in cui l’unica parola chiave è “divertimento”.

Per info: www.spazio211.com