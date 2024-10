Flockerz conquista gli investitori: superato il traguardo di 500.000 dollari in prevendita

L’ascesa della meme coin FLOCK sembra ormai un dato di fatto se consideriamo che la prevendita sta facendo registrare ottimi numeri. La ICO, o Initial Coin Offering, vanta già 500.000 dollari in finanziamenti, segno di una forte partecipazione da parte di grandi e piccoli investitori. Di cosa si tratta di preciso? Proviamo a rispondere ad alcuni dei quesiti più comuni su questo progetto.

Cos’è Flockerz?

Partiamo dalle basi, ovvero cos’è di preciso Flockerz. Si tratta di un progetto volto a lanciare una nuova meme coin: FLOCK. L’approccio è differente rispetto al solito, a partire dalle mascotte del progetto. Solitamente troviamo cani appartenenti all’ormai iper-sfruttata razza Shiba Inu, o più raramente gatti. In questo caso, invece, abbiamo degli uccelli antropomorfizzati, decisamente un cambio di passo intrigante oltre che una scelta bizzarra.

L’altra differenza rispetto agli altri progetti meme coin è nel tipo di partecipazione richiesto dagli investitori. Solitamente si punta ai coinvolgenti Play-to-Earn, per invogliare i trader a interagire per guadagnare token aggiuntivi. Flockerz, invece, usa il sistema Vote-to-Earn. I possessori del token FLOCK potranno votare su decisioni che influenzeranno davvero il percorso dello sviluppo della meme coin, ottenendo al tempo stesso un quantitativo di token aggiuntivi.

Narrazione sopra le righe

Per presentare questo tipo di governance democratica, il team ha ben pensato di sviluppare una sorta di fumetto che mostri in maniera simpatica l’idea alla base. Nel regno di Flocktopia, governato da Re Birb, i problemi iniziano a risultare insormontabili. Il sovrano non riesce più a gestire al meglio i suoi sudditi e ciò porta rovina all’intero stormo. Rendendosi conto di non essere più in grado di guidare il popolo, il sovrano decide di abdicare, diventando uno tra tanti e rimettendo il potere nelle mani di tutti.

Vediamo anche una certa critica ai sistemi di governance classici e centralizzati, che riducono il potere nelle mani di pochi. Il popolo, conquistata la sua libertà, può ora votare per prendere decisioni sul proprio futuro, così come gli investitori in FLOCK potranno plasmare la direzione della meme coin.

Quali sono i vantaggi per gli investitori

Al netto della simpatica storiella, è bene anche parlare di quali siano i vantaggi pratici che gli investitori possono ottenere da questo progetto. Innanzitutto c’è la possibilità di concretizzare guadagni nel momento della quotazione su CEX e DEX. Trattandosi infatti di un progetto in presale, è possibile accedere al token a un costo ridotto rispetto a quello che potenzialmente è il valore di mercato.

Quindi, partecipare in questo momento, quando il prezzo è ancora contenuto, è un vantaggio da non trascurare. Pur non essendo l’unico a cui è possibile accedere. Infatti, basta acquistare un qualsiasi quantitativo di token FLOCK per poter essere parte dello stormo e avere potere decisionale. Di conseguenza, gli investitori guadagnano altri token dal Vote-to-Earn. Il 25% della quantità totale di token è appositamente destinato a questa attività, come possiamo leggere dalle informazioni rilasciate dal team di sviluppo.

Allo stato attuale è anche già possibile bloccare i token in staking e ottenere ritorni passivi annuali superiori al 3.500%. Il blocco dei token ha diversi vantaggi, come per esempio il mantenimento del prezzo, ideale per investitori che vogliono fare hold su un periodo più lungo.

Come acquistare FLOCK

Ora che avete più informazioni su Flockerz, vi starete probabilmente chiedendo come fare a entrare nel progetto. Nulla di più semplice. Basta avere un wallet compatibile, per esempio Metamask, e acquistare criptovalute USDT, ETH o BNB, utilizzabili come strumento di scambio per ottenere FLOCK. Basta poi collegare il wallet alla presale ed effettuare l’acquisto: il gioco è fatto.

Non c’è nulla di complicato ed è possibile partecipare fintanto che la presale sarà attiva. Dopodiché, le porte della prevendita verranno chiuse e bisognerà attendere la quotazione ufficiale sugli exchange decentralizzati e centralizzati.

In conclusione, Flockerz rappresenta un passo in avanti verso il futuro delle meme coin guidate dalla comunità. Offre incentivi interessanti per gli investitori, che possono così unirsi e “volare” insieme come un vero stormo. Ciò potrebbe rendere la community di Flockerz una delle più forti nel mondo Web3.

Vai alla presale di Flockerz