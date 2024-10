Il Castello di Moncalieri ospiterà la premiazione del Pallone Granata

Nel 2023 toccò ad Alessandro Buongiorno, oggi colonna del Napoli capolista. La seconda edizione del premio Pallone Granata va a Duvan Zapata. E’ questa la scelta fatta dall’Associazione Ex Calciatori Granata, che con questo importante riconoscimento incorona il migliore giocatore granata del campionato 2023-2024. Zapata dopo Buongiorno

In seguito al serio infortunio al ginocchio patito nell’ultima partita di campionato, a San Siro contro l'Inter (la rottura del legamento crociato e la lesione di due menischi, ndr) Zapata potrebbe non essere presente martedì pomeriggio al Castello Reale di Moncalieri, che ospiterà la cerimonia di premiazione. La speranza di tutti (tifosi granata e non solo) è che Zapata possa recuperare nei 6-7 mesi previsti e tornare più forte di prima a guidare l’attacco del Torino.

Il capitano del Toro nello scorso campionato ha giocato 30 partite da titolare e segnato 12 reti con la maglia granata, risultando il miglior marcatore della squadra. Oltre che per le indubbie qualità tecniche e agonistiche, Zapata è stato scelto per le sue doti umane e per il forte attaccamento ai valori granata dalla giuria presieduta da Claudio Sala e composta da 18 grandi Campioni del Torino di diverse generazioni: tra i quali i “Gemelli del Gol” Paolo Pulici e Ciccio Graziani; il 'giaguaro' Luciano Castellini e Renato Zaccarelli; i pilastri dell’Associazione Ex Calciatori Granata Serino Rampanti e Beppe Pallavicini; campioni più recenti come Bobo Vieri, Marco Ferrante, Silvano Benedetti e Antonino Asta. Giammaglichella il vincitore tra i giovani

Nell’occasione è stato anche designato il vincitore della seconda edizione del Trofeo avv. Sergio Cozzolino, attribuito al miglior giocatore granata, del campionato Primavera 2023-2024: Aaron Giammaglichella, 19 anni, centrocampista offensivo con il “vizio” del goal,titolare della Nazionale Italiana Under 19, con presenze anche nell’Under 20. Giammaglichella, che ha esordito a settembre in Serie A, veste la maglia del Torino da 14 anni ed ha fatto tutta la trafila delle giovanili.

Il Pallone Granata è un’iniziativa ideata ed organizzata dall’Associazione Ex Calciatori Granata, che si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Torino e del Comune di Moncalieri. La manifestazione, così come lo scorso anno, vedrà presenti i vertici dell’Associazione Ex Calciatori Granata, i membri della qualificata giuria, rappresentati delle istituzioni e personalità del mondo economico, politico, sportivo e culturale. Vanoli ospite a sorpresa?