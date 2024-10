Teatro, la rassegna "Costellazioni" porta spettacoli, poesia, performance, musica e incontri in tutta Torino

Inaugura ufficialmente questa sera, con la presentazione del cartellone e con il primo spettacolo-concerto, la rassegna teatrale diffusa "Costellazioni", che fino al 19 dicembre porterà a Torino teatro, poesia, performance, musica e incontri.

Per il concerto di apertura, dalle 19.30 di sabato 12 ottobre, si esibiranno artiste e artisti della scena torinese per iniziare la rassegna con differenti voci e generi: Cantetas, The Almighty Oyster Band, ELIO e Dj Sidereus.

Ma per l'inizio della rassegna vero e proprio bisognerà aspettare il 17 ottobre. A organizzarla è Asterlizze , compagnia teatrale nata nel 2018 che si occupa di produzioni e progetti caratterizzati da linguaggi multimediali e dedicati al tema della memoria. "Costellazioni" toccherà diversi luoghi della città, coinvolgendo la maggior parte delle circoscrizioni cittadine: oltre agli spettacoli teatrali, in programma performance, masterclass e musica dal vivo, incontri letterari nelle biblioteche Carluccio - Don Milani e laboratori dedicati all’utenza dei Dipartimenti Materno Infantili, dei presidi sanitari torinesi e dell’utenza consultoriale.

“Il progetto prende spunto dal centenario della nascita di Franco Basaglia, da una riflessione sull’esperienza umana come una costellazione di storie, sentimenti, affetti, dolori, perdita, legami, dipendenze” afferma Alba Maria Porto, direttrice artistica di Asterlizze “si muove nella dimensione umana, e così facendo fa propri i luoghi della comunità, spazio pubblico, consultori, ospedali, scuole, biblioteche, e infine teatri. Così che l’arte torni ad essere relazione e cura, trasformando i presidi sociali in presidi di cultura diffusa”.

"Costellazioni rassegna teatrale diffusa’ invita a vivere l'arte come uno strumento affinché lo spettatore si sorprenda, rifletta e si immedesimi, richiamando l'urgenza, per il teatro, di affrontare temi concretamente umani e confermare la sua funzione”. Durante la rassegna saranno tanti i temi toccati: gli stereotipi di genere, il racconto di vite straordinarie e ordinarie, la malattia, il dolore, l’amicizia e la maternità, in rapporto alla perdita e alle logiche antimilitariste, la possibilità di vivere il proprio sentire in libertà. Il progetto è la prima rassegna organizzata da Asterlizze e punta su una qualità artistica garantita con nomi del panorama torinese e nazionale, prevalentemente femminili.

I primi spettacoli sono previsti per giovedì 17 e domenica 20 ottobre alle ore 21: rispettivamente, Dux Pink di Ivonne Capece, direttrice del teatro Fontana di Milano con la Compagnia (S)Blocco5 da OFF TOPIC - Cubo Teatro (via G. Pallavicino, 35) e Poetica di Tindaro Granata, conosciuto e amato dal pubblico per il suo toccante lavoro Antropolaroid, con la Compagnia Proxima Res, presso Tedacà Teatro bellARTE (via Bellardi 116).

Per rendere la cultura accessibile, gli spettacoli a pagamento avranno un prezzo intero di 12 euro, con possibilità di riduzione a 8 euro per chi studia, under 30, ARCI, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Stabile di Torino. Si può acquistare un carnet di 4 spettacoli a 32 euro, mentre le persone con disabilità e chi li accompagna avrà biglietto omaggio.

