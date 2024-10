Atp Finals, Jannik Sinner arriverà a Torino da numero 1 al mondo

Da oggi è ufficiale: Jannik Sinner arriverà alle Atp Finals di Torino con la testa di serie numero 1. Con la vittoria odierna contro Tomas Machac nelle semifinali del Masters1000 di Shanghai, il campione italiano numero 1 al mondo si è assicurato la vetta del ranking Atp almeno fino a fine stagione.

Per la prima volta, dunque, un italiano arriverà da numero 1 al mondo alle Atp Finals, l'evento che di fatto chiude la stagione tennistica. E lo farà proprio in Italia, a Torino, davanti a migliaia di tifosi entusiasti, pronti a vestirsi di arancione come gli ormai famosi "carota boys". L'appuntamento sarà da domenica 10 a domenica 17 novembre all'Inalpi Arena.