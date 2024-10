Balla Torino social dance prosegue anche domani: gli appuntamenti di domenica 13 ottobre

Dopo la prima giornata BALLA TORINO SOCIAL DANCE festeggia la domenica con due appuntamenti capaci di coinvolgere il pubblico con la forza aggregatrice, coinvolgente, leggera e potentissima del ballo.



All’imbrunire un flash mob ovvero un ballo di gruppo, con esibizioni di maestri e ballerini, ma soprattutto con l’occasione di provare per tutti, in Piazza Castello e Piazza Carlo Alberto. Tango, afro, merengue, lindy hop, danza del ventre e tante altre discipline per lasciarsi trasportare dal movimento e dalla musica.



Dalle 18.30 alle 22 ci si trasferisce negli affascinanti spazi di FLASHBACK HABITAT Centro per l’arte contemporanea (Corso Giovanni Lanza 75, Torino) per “Liscio non ti lascio”, ovvero il ballo al palchetto in versione contemporanea insieme ai ballerini e ai maestri di Accademia Carma. In un’atmosfera fascinosa e discreta quasi d’altri tempi l’occasione divertentissima di ballare al ritmo di valzer e tango, ma anche foxtrot e mazurka, cha-cha-cha e romanticissimi lenti. Un mondo attualissimo apparentemente passato e in realtà attualissimo dialogo tra corpo e musica che conquista un pubblico sempre più vasto fatto anche di giovanissimi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero: per maggiori informazioni e programma dettagliato: https://ballatorino.it/