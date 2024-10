Cavalli e rapaci in arrivo a Torre Pellice per Colori & Sapori

Ci sarà anche la piazza dedicata ai cavalli e rapaci a Torre Pellice in occasione di Colori & Sapori la rassegna autunnale organizzata dalla Pro loco. Domani, domenica 13 ottobre, a partire dalle 9, una cinquantina tra vivaisti, produttori, artigiani, ed associazioni, esporranno il frutto del loro lavoro nel centro pedonale del paese mentre in piazza Gianavello Mattia Michelin accompagnerà i visitatori a scoprire da vicino i rapaci mentre Erich Charbonnier li introdurrà al mondo dei cavalli.

In piazza San Marino invece ci sarà il raduno di Ape tuning e derivati mentre nella piazzetta del municipio il gruppo Antincendio boschivo di Torre Pellice distribuirà arrosticini e birra per raccogliere fondi per la loro attività. Già dal mattino inoltre l'associazione produttori di castagne della Val Pellice distribuirà le caldarroste: al loro stand inoltre si potrà concorrere alla seconda edizione del premio Osvaldo Giovenale consegnando entro le 14 un chilo di castagne, vincerà il sacchetto che ne conterrà il minor numero.