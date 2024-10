Piccolo Regio, dall'8 Novembre al 5 Giugno il teatro si apre alle famiglie con formule ad hoc

In Famiglia è il cartellone di opere che il Teatro Regio dedica ai nuclei familiari a condizioni di biglietteria particolarmente favorevoli. Un percorso di educazione artistica, musica e narrazione, scoperta e divertimento, che coinvolge i bambini e i ragazzi insieme alle loro famiglie. Dall’8 novembre 2024 al 5 giugno 2025, il Regio propone una programmazione ad hoc, anche per il prezzo! I ragazzi e le ragazze fino a 15 anni possono godersi uno spettacolo con soli 10 euro, mentre all’adulto accompagnatore è riservato un biglietto speciale da 20 euro. E a chi vuole vederli tutti? Con il Carnet a scelta libera, un adulto e un bambino possono assistere a 4 spettacoli con soli 80 euro anziché 120.

La Stagione In Famiglia 2024/2025 al Piccolo Regio Puccini prevede un ricco cartellone di spettacoli tra grande repertorio, nella collaudata versione “pocket”, e nuove opere per ragazzi, per accostarsi gradualmente all’opera e trascorrere momenti in famiglia nel magico mondo del teatro musicale.

Sette titoli, di cui tre nuovi allestimenti: Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev (8, 9 e 10 novembre); Il piccolo principe di Pierangelo Valtinoni (14 e 20 dicembre); Brundibár di Hans Krása (24, 25 e 27 gennaio); La traviata opera pocket di Giuseppe Verdi (16, 21 e 23 febbraio); Il barbiere di Siviglia opera pocket di Giachino Rossini (19, 26 e 27 aprile); Dolceamaro e la pozione magica ovvero L’elisir d’amore raccontato ai bambini di Gaetano Donizetti (10 e 11 maggio); The Bear (L’orso) di William Walton in prima esecuzione a Torino (24, 29 maggio e 4 e 5 giugno).

Pierino e il lupo, favola sinfonica per voce recitante e orchestra di Sergej Prokof’ev

Venerdì 8 novembre, ore 20 – Sabato 9 novembre e domenica 10 novembre ore 16

Fascia d’età consigliata: a partire da 6 anni

Pierino, il Gatto, l’Uccellino, l’Anatra, il Nonno, i Cacciatori e il Lupo: ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale, e una voce narrante coniuga ad arte suoni e immagini. Un classico per tutti, un divertimento per l’ascolto. L’Orchestra del Teatro Regio è diretta dal maestro Alessandro Palumbo, Matthias Martelli è la voce recitante.

Il piccolo principe, opera per bambini in un atto, libretto di Paolo Madron, musica di Pierangelo Valtinoni

Sabato 14 dicembre, ore 16 – Venerdì 20 dicembre ore 20

Fascia d’età consigliata: a partire da 6 anni – Con la partecipazione del pubblico

Vietato ai grandi! I bambini sono invitati a seguire il Piccolo Principe nella sua avventura e a conoscere persone davvero bizzarre; ma una volpe, una rosa e un pilota renderanno questo viaggio indimenticabile. il Coro di voci bianche del Regio, gli allievi delle classi di strumento del Conservatorio “G. Verdi” di Torino e gli allievi delle classi di Canto e Pianoforte del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sono diretti da Claudio Fenoglio; la regia è di Luca Valentino; le scene e la direzione dell’animazione dei pupazzi sono di Claudio Cinelli; i costumi di Laura Viglione. Gli Artisti del Regio Ensemble sono tra i protagonisti. L’allestimento è del Teatro Regio. In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino e il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Brundibár, opera per bambini in due atti, libretto di Adolf Hoffmeister, musica di Hans Krása

Venerdì 24 gennaio, ore 20 – sabato 25 gennaio, ore 16 – Lunedì 27 gennaio, ore 20

Fascia d’età consigliata: a partire dai 10 anni

Brundibár è una fiaba a lieto fine, esile e delicata come le vite di quei bambini sterminati nei Lager nazisti insieme a milioni di altri innocenti (tra cui il suo compositore, Hans Krása, morto ad Auschwitz nel 1944). Due fratellini, Aninka e Pepíček, sono alla ricerca di cibo per la madre malata; incontreranno indifferenza e malvagità, ma anche solidarietà e affetto, le uniche armi in grado di infondere il coraggio di sconfiggere il male. Una produzione Teatro Regio con i solisti e il Coro di voci bianche del Regio.

La traviata, opera pocket da La traviata, libretto di Francesco Maria Piave, dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, musica di Giuseppe Verdi

Domenica 16 febbraio, ore 16 – venerdì 21 febbraio, ore 20 – domenica 23 febbraio, ore 16

Fascia d’età consigliata: a partire da 11 anni

Nuovo allestimento Teatro Regio Torino

La traviata è una delle opere più amate ed eseguite al mondo, sebbene al suo debutto fu un “clamoroso fiasco”; ma come disse il suo autore, il tempo giudicò e divenne un successo perenne e planetario. Con la vicenda di Violetta Valery, personaggio sia reale sia letterario, Verdi ha sfidato molte convenzioni, il perbenismo e la morale ipocrita dell’epoca, trasformando una figura emarginata dalla società in un’eroina solitaria. L’Orchestra del Regio è diretta da Alessandro Palumbo; gli Artisti del Regio Ensemble sono tra i protagonisti. Il nuovo allestimento del Teatro Regio ha la regia e la drammaturgia di Manuel Renga e le scene e costumi di Aurelio Colombo.

Il barbiere di Siviglia, dal melodramma buffo Il barbiere di Siviglia, libretto di Cesare Sterbini

dalla commedia La Précaution inutile, ou Le Barbier de Séville di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, musica di Gioachino Rossini

Sabato 19 aprile, ore 16 – sabato 26 aprile, ore 20 – domenica 27 aprile, ore 16

Fascia d’età consigliata: a partire dai 6 anni

Nuovo allestimento Teatro Regio Torino

Oltre due secoli e non dimostrarli: la comicità, la bellezza melodica, la frizzante strumentazione del Barbiere di Siviglia, dal lontano debutto del 1816, superano il tempo e i luoghi per presentarsi ogni volta irresistibili al pubblico di ogni età. Il celebre titolo è qui declinato in una versione che permette a grandi e piccini di imparare ad amare Rossini e il melodramma nel modo più divertente e coinvolgente possibile. L’Orchestra del Teatro Regio è diretta da Pietro Mazzetti; la regia e la drammaturgia sono di Roberto Catalano. Gli Artisti del Regio Ensemble sono tra i protagonisti.

Dolceamaro e la pozione magica, L’elisir d’amore raccontato ai bambini

opera pocket dal melodramma giocoso L’elisir d’amore, libretto di Felice Romani, da Le Philtre di Eugène Scribe, adattamento e testo di Vittorio Sabadin

musica di Gaetano Donizetti

Sabato 10 maggio, ore 16 – domenica 11 maggio, ore 16

Fascia d’età consigliata: a partire dai 5 anni

L’elisir d’amore, capolavoro di Donizetti, viene proposto in formato mignon per il pubblico dell’infanzia, una magia che farà certamente innamorare i piccoli spettatori. Gli ingredienti dell’opera sono: un ragazzo timido, una ragazza sveglia e peperina, un rivale in amore, uno scaltro imbonitore e il suo famoso elisir. I piccini che verranno a teatro, cantando insieme al più simpatico smargiasso della storia del melodramma, potranno così scoprire se la pozione del dottor Dolceamaro sia davvero magica! Al pianoforte il maestro Giulio Laguzzi; la regia è di Anna Maria Bruzzese, i costumi di Laura Viglione, le ombre di Cora Demaria – Controluce Teatro d’Ombre. L’attrice Giorgia Goldini è Belcore. Gli Artisti del Regio Ensemble sono tra i protagonisti.

The Bear (L’orso)

Extravaganza in un atto, su libretto di Paul Dehn e William Walton dall’omonima commedia di Anton Čechov. Musica di William Walton

Sabato 24 maggio, ore 16 – giovedì 29 maggio, ore 20 – mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, ore 20

Fascia d’età consigliata: a partire dai 13 anni

Nuovo allestimento Teatro Regio Prima esecuzione a Torino

The Bear (1967), del compositore inglese Sir William Walton, è un’opera da camera in un atto con tre soli cantanti solisti, senza coro e con un’orchestra cameristica, con una piccola compagine di archi. Basata sull'omonima pièce di Anton Čechov, la lieve vicenda è ambientata nella campagna russa, presso il salotto di Madame Popova. Il tono brillante e a tratti buffo è amplificato dall’ampio uso che Walton fece di citazioni e parodie soprattutto da Stravinskij e da Britten. Edizione in lingua originale inglese. L’Orchestra del Regio è diretta da Marco Alibrando; la regia è di Paolo Vettori. Gli Artisti del Regio Ensemble sono tra i protagonisti.

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI

I biglietti sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio o presso i Punti Vendita Vivaticket. Il costo del biglietto ridotto under 15 è di € 10, intero € 20. Con il Carnet 4 spettacoli, il Teatro Regio offre la possibilità di assistere a quattro spettacoli a € 80. Il carnet include l'ingresso per un adulto e un bambino, consentendo di scegliere liberamente tra le diverse proposte in cartellone. Una formula pensata per far scoprire il teatro in modo conveniente e accessibile.

