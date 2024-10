Rocky sbarca a teatro: l'iconico pugile protagonista del musical che aprirà la stagione dell'Alfieri

E' simbolo di riscatto sociale, di rivincita, di chi riesce a trionfare grazie al sudore, all'impegno e alla costanza, nonostante parta da una condizione di svantaggio. E' colui che realizza il sogno americano, colui che con la sua storia ha riscritto il concetto di "underdog", di sfavorito, di perdente in grado di ribaltare ogni pronostico. E' il pugile più famoso d'America, quello in cui tutti si identificano. Stiamo parlando di Rocky Balboa, il personaggio inventato e portato sul grande schermo per la prima volta più di 50 anni fa da Sylvester Stallone.

Oggi quel personaggio mitico torna, ma a teatro: è infatti protagonista dell'omonimo musical che, dal 18 al 27 ottobre, aprirà la stagione del Teatro Alfieri di Torino, per poi girare in tournée in tutta Italia.

A mettere i panni di Rocky sarà Pierpaolo Pretelli, al suo debutto teatrale, mentre Adriana sarà interpretata dalla bravissima Giulia Ottonello, cantante e attrice con alle spalle moltissimi musical da assoluto protagonista, dopo il debutto, da vincitrice, nella seconda edizione di "Amici" di Maria De Filippi.