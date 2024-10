Unione Musicale: in autunno al via la 78° stagione. Tra gli ospiti Rudolf Buchbinder, András Schiff, Giovanni Sollima

In autunno si apre la 78° Stagione concertistica dell’Unione Musicale, avvicinandosi al traguardo dei suoi primi 80 anni nel 2026.

Nel cartellone alcune star del panorama internazionale tra cui da Rudolf Buchbinder a Giovanni Sollima.

La nuova programmazione, che va da mercoledì 16 ottobre 2024 a mercoledì 21 maggio 2025, si articola in 52 concerti al Conservatorio e al Teatro Vittoria e avrà per protagonisti 211 artisti, di cui 124 ospiti per la prima volta dell’Unione Musicale e ben 90 musicisti under 35.

Il cartellone è declinato in serie: al Conservatorio i concerti del mercoledì, suddivisi in serie Pari e Dispari (22 concerti alle ore 20.30) e al Teatro Vittoria la serie pomeridiana Didomenica, L’altro suono con concerti dedicati al repertorio antico e Discovery, che guarda oltre i confini del repertorio classico.

Da quest’anno si aggiunge la proposta Note tra noi: 6 concerti senza barriere, che puntano ad avvicinare (in tutti i sensi) artisti e pubblico.

La nuova stagione partirà mercoledì 16 ottobre con il Quartetto Belcea a cui si unisce la violista Tabea Zimmermann per un programma tutto dedicato ai Quintetti di Mozart.

"L’Unione Musicale ha rafforzato il proprio ruolo come istituzione di rilievo nel panorama locale e nazionale – afferma il presidente Angelo Benessia – contribuendo attivamente all’arricchimento culturale della città. A un passo dall’importante traguardo degli 80 anni di attività (che saranno festeggiati nel 2026), ha mantenuto il suo prestigio nel tempo, consolidato da cartelloni che si distinguono per qualità e varietà delle proposte e promuovono la musica come strumento di educazione e inclusione".