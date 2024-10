Movement Entertainment regala un'aiuola artistica alla periferia che ospita il suo festival di musica elettronica

Movement Entertainment - società titolare dei marchi Movement e FuturFestival - ha donato alla Città da Torino una nuova aiuola, situata nella Circoscrizione 5 (la stessa di Parco Dora), acquistando le piante che la compongono e facendosi carico di tutti i lavori di risistemazione della stessa. La società ha risposto a una sollecitazione del Comitato di cittadini “Quelli della Spina di Via Stradella”, dando nuovamente prova di portare un contributo concreto e tangibile alla comunità che ogni anno ospita Kappa FuturFestival, uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo da sempre attento alla cura dell’ambiente e alla sostenibilità.

L’aiuola - che è stata inaugurata in occasione della Giornata dei patti di collaborazione della Città di Torino - vanta il lavoro dell’artista e giardiniere comunale Rodolfo Marasciuolo, che utilizza materiali di recupero al fine di attuare un percorso di economia circolare - dando nuova vita a oggetti che altrimenti diventerebbero scarti - e le cui opere si trovano in diversi giardini della città.

«L’obiettivo della mia opera è stato quello di rivalutare il giardino, renderlo più piacevole da fruire e trasformarlo in un luogo di incontro - ha dichiarato Rodolfo Marasciuolo, giardiniere della città di Torino e artista - Il messaggio che ho voluto trasmettere è un appello a “rallentare”: il ritmo frenetico della vita ci fa spesso dimenticare l'importanza di fermarci e condividere la bellezza che ci circonda».

«Come l’Unione Europea raccomanda, abbiamo instaurato una buona pratica di partenariato pubblico-privato che si inserisce nel percorso di ascolto del territorio nel quale ci impegniamo da oltre 11 anni - ha dichiarato Maurizio Vitale, Co-fondatore e Amministratore di Movement Entertainment - Ringrazio il Comitato "Quelli della Spina" della proposta e l’Amministrazione comunale di aver accolto con favore il nostro intervento».

L’intervento si inserisce nel quadro più ampio delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate ogni anno da Movement Entertainment per la Città di Torino. La società ha recentemente riqualificato anche il Roseto di Parco Dora, installato in loco due defibrillatori automatici da esterno, effettuato la manutenzione delle panchine in legno e delle doghe del ponte ciclopedonale e non solo: prima e dopo ogni edizione di Kappa FuturFestival vengono effettuati lavori di cura del verde, come lo sfalcio del manto erboso, la trasemina e la concimazione, la potatura delle siepi, il riempimento delle buche, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Per ulteriori informazioni: https://clever-entertainment.com/progetti/