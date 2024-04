Paura in via Tunisi, esplosione e principio di incendio davanti alle case popolari. Sul posto artificieri e scientifica [FOTO]

Attimi di tensione questa mattina in Borgo Foladelfia . Intorno alle ore 9,20, è stato lanciato l'allarme per un'esplosione e un principio di incendio in via Tunisi , dove sono presenti le case popolari , all'altezza del civico 113/A proprio di fronte a uno degli ingressi che consentono di accedere al cortile interno.

Grande la paura da parte di chi si trovava a passare in quel momento in zona, mentre sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini dei vigili del fuoco e della Polizia per riportare le condizioni di sicurezza.



La zona è stata recintata e chiusa al passaggio mentre le operazioni di Polizia stanno procedendo per cercare di mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono giunti anche gli Artificieri e operatori della Scientifica. Tanti i curiosi che si stanno accalcando sul posto per capire cosa sia successo.



Ennesimo episodio in zona