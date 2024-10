Torino ha un nuovo Teatro dedicato a marionette e burattini: è "Casa Gianduja"

Torino avrà un suo Teatro, con un suo Museo, dedicato a marionette e burattini: si tratta di Casa Gianduja, che dalla prossima settimana accoglierà il pubblico di famiglie e bambini nei suoi nuovi meravigliosi spazi in Circoscrizione 8, proprio alle spalle del Museo dell'Automobile.

Padroni di casa sono i membri della famiglia Grilli: Marco, il padre Augusto e la madre Mariarosa. Ed è inutile sottolineare come "Marionette Grilli" sia un nome stra-conosciuto a Torino, per la lunghissima esperienza all'Alfa Teatro. Adesso però si cambia quartiere: ci troviamo infatti in via Pettinati 10, zona Lingotto. E' qui che sorge il sogno di una vita: una "casa" intitolata e dedicata a Gianduja, con una sala interna e una esterna, spazi per i bambini, un museo con tutti i pezzi storici, burattini e marionette, della famiglia.

"La ristrutturazione è ormai quasi conclusa", ha detto Marco Grilli, ieri, alla presentazione ufficiale della struttura a un gruppo di amici storici e spettatori affezionati, "e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a rendere questo posto meraviglioso così come lo vedete oggi. Mancano ancora gli spazi esterni, che concluderemo in estate: ci sarà una fattoria delle marionette, e in ogni "cortile" organizzeremo un diverso laboratorio didattico, rendendo Casa Gianduja un vero e proprio spazio polifunzionale".

Lo spazio complessivo, di circa 1.300 metri quadrati, è stato concesso alla Fondazione Marionette Grilli dal Comune di Torino. Il fabbricato si trovava in stato di abbandono e la Fondazione si è fatta carico in toto del suo restauro e ripristino. Internamente trova posto un Teatro con palcoscenico e circa 90 posti che ospiterà vari spettacoli per bambini e non solo. Sabato prossimo, 19 ottobre, ci sarà la festa inaugurale con spettacolo di burattini, musici e un didattico omaggio a tutti i bambini (con prenotazione obbligatoria) e con replica domenica alle 17.

Dal 26 ottobre al 2 dicembre Casa Gianduja ospiterà invece la rassegna Favole e Fiabe: spettacoli di marionette e burattini a cura della Compagnia Marionette Grilli. Dal 10 dicembre, ecco il Museo delle marionette e dei burattini, nuova attrazione culturale da aggiungere al grande spettacolo di Natale adatto per tutte le età "Schiaccianoci e il re dei topi" tratto dal celebre racconto di Eta Hofmann e messo in scena con la regia di Augusto Grilli che andrà in scena dal 10 dicembre al 6 gennaio con repliche straordinarie a Natale e Capodanno.

INFO

Casa Gianduja

Fondazione Marionette Grilli

Via Pettinati 10

segreteria@casagianduja.it

www.marionettegrilli.it