Pomeriggio speciale, come appuntamento di chiusura di Portici di Carta: venerdì 18 ottobre alle ore 18.30 alle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo Paula Hawkins, autrice de La ragazza del treno, uno dei più rilevanti bestseller planetari degli ultimi anni (ha venduto 28 milioni di copie dei suoi libri nel mondo ed è pubblicata in 50 paesi), presenta il suo nuovo libro L’ora blu (Piemme), in dialogo con la giornalista Alessandra Tedesco.

