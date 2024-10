Acea guarda al futuro e pensa a un partner per il Polo ecologico di Pinerolo

Per il momento si tratta di un’esplorazione, ma se le regole non cambieranno, Acea Pinerolese Industriale perderà il controllo completo sul suo gioiello di famiglia: il Polo Ecologico di Pinerolo. Nei giorni scorsi, l’azienda pubblica ha lanciato un avviso pubblico (in allegato) per trovare un partner interessato a costituire una nuova società e che sia disposto a svolgere il ruolo di socio di maggioranza.

Una soluzione che risponde alle norme nazionali, dopo il tentativo fallito di creare una società per la gestione dell’acqua: “Se a fine anno dovremo cedere la gestione dei servizi idrici a Smat e non cambieranno le normative, non rispetteremo più il parametro dell’80% di fatturato proveniente da servizi per gli enti pubblici soci – premette l’amministratore delegato Francesco Carcioffo –. Costituire una nuova società ci permetterà di superare questo ostacolo”.

Il Pinerolese porterà in dote il Polo Ecologico e l’eventuale socio potrà portare “capitali e impianti, o entrambi, per la corrispondente quota di azioni che verrà stabilita” precisa Carcioffo. Per il momento Acea intende sondare il mercato: “Valuteremo le proposte che arrivano e se dovremo trovare effettivamente un partner, lanceremo una gara, prendendo spunto da loro e precisando le nostre esigenze”. In tal caso il processo richiederà più di un anno e sarà chiuso presumibilmente nel 2026.