Affluenza da record a Grugliasco per il Salone "Destinazione lavoro"

«Una grande soddisfazione per un'iniziativa che abbiamo voluto e che stiamo portando avanti uniti come amministratori della Zona Ovest di Torino - ha affermato l'assessore al lavoro del comune di Grugliasco Luciano Lopedote - Si tratta, infatti, di un'occasione importantissima per mettere in contatto aziende, agenzie di somministrazione, enti formativi e persone in cerca di occupazione, con particolare riferimento al bacino d'utenza del Centro per l’Impiego di Rivoli. Questo salone rappresenta un passo concreto per sostenere chi cerca lavoro e facilitare l'accesso a nuove opportunità professionali e oltre 2mila colloqui in un giorno sono un dato di fatto straordinario».