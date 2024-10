Iolavoro, il 23-24 ottobre la kermesse che fa incontrare domanda e offerta: oltre 3 mila le opportunità

La fiera regionale dedicata a lavoro e orientamento, IOLAVORO, ha aperto le iscrizioni per candidarsi a oltre 3 mila opportunità di impiego, in vista dell’appuntamento del 23 e 24 ottobre a Torino.

Dopo aver raccolto l’adesione di oltre 130 operatori economici che cercano personale da assumere per coprire complessivamente oltre 3 mila posti di lavoro, sulla piattaforma regionale iolavoro.org sono ora aperte le iscrizioni per chi cerca occupazione.

Si avvicina infatti la data di inizio dell’edizione autunnale di IOLAVORO, in calendario il 23 e 24 ottobre, dalle 10 alle 18, a Torino, nell’ampio padiglione 3 di Lingotto Fiere, in via Nizza 294.