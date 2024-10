Chivasso. torna l'appuntamento con il XIX Salone dell’Orientamento “La scuola al centro”

Piazza della Repubblica quest’anno sarà la nuova area urbana che accoglierà il XIX Salone dell’Orientamento “La scuola al centro”, promosso dall’Assessorato comunale all’Istruzione. Sabato 19 ottobre, dalle ore 9,30 alle 12,30, gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado avranno la possibilità di incontrare gli istituti di istruzione superiore in modo da comprendere su quale percorso proseguire i loro studi.





"Il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado – ha detto il sindaco Claudio Castello – è tra le prime scelte importanti dei nostri giovani studenti che così potranno testare consapevolezza in sé stessi, personalità, potenzialità, doti e aspirazioni. In queste decisioni siamo al loro fianco da quasi 20 anni, offrendo anche alle loro famiglie un valido strumento come il Salone dell’Orientamento che li metta a confronto diretto con le realtà scolastiche del territorio. Il nostro è sempre di più un’azione mirata di consulenza e supporto che ha l’obiettivo di favorire il pieno sviluppo dello studente in vista della definizione del proprio progetto formativo e occupazionale".





"La scuola al centro – ha spiegato l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Gianluca Vitale - vuole significare che, oltre a svolgersi in centro città, il Salone dell’Orientamento chivassese 2024 mette al centro delle nostre attenzioni la scuola, il territorio e i ragazzi con le loro famiglie. Sarà una giornata all’insegna dell’informazione e della conoscenza delle varie realtà scolastiche del territorio per permettere a centinaia di ragazze e ragazzi di orientarsi verso le scelte formative che ben presto saranno chiamati a compiere. È sempre un momento importante e delicato quello della scelta – ha continuato il componente della Giunta Castello -, a maggior ragione se questa accompagnerà la vita dei ragazzi nel loro percorso di crescita. In piazza saranno numerosi i gazebo dei vari istituti scolastici che potranno illustrare e promuovere i loro indirizzi di studio. Non solo il salone e la scuola sono al centro ma anche Chivasso che per la sua strategica posizione territoriale e per i numerosi istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado presenti, non poteva che essere il polo strategico in grado di attrarre le tante scuole – ha concluso l’assessore Vitale - che saranno protagoniste indiscusse di un Salone dell’Orientamento che si preannuncia davvero ricco e stimolante".





Sono oltre 20 i soggetti coinvolti che i ragazzi troveranno negli stand che verranno allestiti nel cuore della città. Tra gli istituti chivassesi vi sono l’Europa Unita, il Newton e l’Ubertini, oltre al Centro per l’Impiego, la Casa di Carità ed il Centro Provinciale Istruzione Adulti “Adriano Olivetti”. Da Torino arrivano l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Guarino Guarini”, il Centro Nazionale Opere Salesiane / Formazione Aggiornamento Professionale per la meccanica, elettromeccanica ed automotive, l’Istituto Tecnico Economico Professionale “Gobetti”, il liceo “Cairoli”, l’Istituto Professionale per lo Spettacolo “Albe Steiner”. Saranno presenti anche la sede di Crescentino dell’Istituto Tecnico “Galileo Ferraris”, il Liceo Artistico di Castellamonte, il Galileo Ferraris e l’Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale di Settimo Torinese, il Giovanni Cena di Ivrea, l’Istituto professionale dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Trino, il Centro Nazionale Opere Salesiane / Formazione Aggiornamento Professionale di San Benigno, il Piero Martinetti di Caluso.