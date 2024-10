Collegno, riaperto il il cavalcaferrovia di corso Francia e riasfaltate numerose strade: come cambia la viabilità

La viabilità nel comune di Collegno sta subendo significativi cambiamenti che promettono di migliorare la circolazione e la qualità della vita dei cittadini. Nella mattinata di venerdì 11 ottobre il cavalcaferrovia di corso Francia è stato infatti riaperto completamente al traffico.

Questa infrastruttura, fondamentale per la connessione tra diverse zone della città, era rimasta chiusa per lavori di manutenzione e ristrutturazione iniziati ad agosto. "Il primo intervento che ha subito questo ponte è la sua messa in sicurezza grazie a un intervento strutturale, con il finanziamento del PNRR da 2 milioni e 200 mila euro, con cui ristruttureremo quasi tutti i ponti della Città- ha spiegato l'assessore alla viabilità Ida Chiauzzi -. A seguire ci sono stati i lavori di asfaltatura di quasi tutto il cavalcaferrovia, tranne la parte sud-est che non necessitava di ripristino".

A questi si sono aggiunti 380 mila euro del Comune per le asfaltature di numerose strade cittadini e che sono stati usati non per la parte centrale del ponte ma le due ali. "Chiediamo scusa ai cittadini per i disagi che si sono susseguiti in questo mese - aggiunge il Sindaco Matteo Cavallone - Effettuare lavori su un ponte si capisce da sé quanto possa essere impattante. Figuriamoci poi su un punto nevralgico come il cavalcaferrovia di corso Francia. Purtroppo per due settimane di ritardo dell'inizio dei lavori ma soprattutto per le grandi piogge che ci sono state tra agosto e settembre, i lavori della parte più importante sono finiti solo lo scorso 3 ottobre. Questa settimana di lavori invece è servita per fare le asfaltature, che sono un'opera decisamente più semplice e che ha bisogno di meno interventi strutturali".

In parallelo da venerdì 11 ottobre anche una parte di via De Amicis, altra arteria chiave della viabilità locale, ha riaperto dopo quattro anni di chiusura. Il tratto coinvolto è l'accesso da via Fratelli Cervi per le auto che arrivano da via Torino riaperto al momento solo in un senso.

"Una grande novità viabilistica per Collegno. E' indubbio che ci piacerebbe che via De Amicis venga finalmente riaperta dal cantiere della metro - conclude Cavallone -. Ma, intanto i nostri uffici del Comune più Infra.To sono riusciti ad aprire uno spazio in direzione verso est da via Fratelli Cervi verso via De Amicis. Certo, il cantiere della metro è ancora molto impattante nella nostra città, ma è un piccolo passo in avanti verso il ritorno alla normalità". Quindi è ora possibile raggiungere Borgata Paradiso, dal lato parco dalla Chiesa, sia da viale Certosa che da via De Amicis. Questi cambiamenti rappresentano un passo avanti per Collegno, che cerca di affrontare le sfide legate al traffico e alla mobilità urbana. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di seguire i canali ufficiali del comune di Collegno.

Finanziamento del Nuoto per Diversamente Abili: Un Impegno Rinnovato per l'Inclusione

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale è orgogliosa di annunciare il finanziamento del progetto di nuoto per diversamente abili all’interno della piscina comunale Arturo Bendini, recentemente oggetto di un importante intervento strutturale che ha migliorato la sua eco-sostenibilità.

Nel 2023, l’Amministrazione comunale aveva già stanziato 6.400 € per supportare questo progetto, che ha permesso a 20 persone con disabilità, in possesso della legge 104, di partecipare a corsi di nuoto. “Quest’anno, grazie alla delibera approvata lo scorso mercoledì scorso, abbiamo deciso di ampliare la platea dei partecipanti, portando il numero a 25, e di incrementare il finanziamento a 10.000 €. Questi fondi copriranno circa l’80% del costo di un pacchetto di 20 lezioni per ogni fruitore per la stagione sportiva 2024-2025” spiega l’Assessore allo sport Gianluca Treccarichi.

A breve verrà pubblicato il bando per la partecipazione. L’ampliamento dei destinatari nasce all’osservazione della crescente richiesta di attività di questo tipo nel nostro territorio, soprattutto in una struttura completamente rinnovata e dotata delle attrezzature adeguate per garantire esperienze sportive inclusive.

“Ancora una volta, questa amministrazione dimostra di non lasciare nessuno indietro e di favorire l’accessibilità allo sport per tutti, anche per coloro che devono convivere con particolari disabilità. Lo sport porta con sé valori importanti come la coesione, la socialità e la solidarietà, aspetti che un’amministrazione responsabile deve promuovere nella città che governa.” – chiosa il Sindaco Matteo Cavallone

Per ulteriori informazioni e dettagli sul bando, si prega di seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Comune.