"Nobel, un premio esplosivo": prime proiezioni del film in Valle di Susa

La produzione del docufilm “Nobel, un premio esplosivo”, diretto da Luigi Cantore e prodotto dal Valsusa FilmFest, è giunta al termine. Il progetto del docufilm, avviato tre anni fa, mira a portare sul grande schermo la vita privata e professionale di ALFRED NOBEL, ideatore e finanziatore del celebre premio Nobel, inventore della dinamite e fondatore del Dinamitificio Nobel, fabbrica che per quasi un secolo ha offerto lavoro a numerose famiglie valsusine.

Il film verrà proiettato in anteprima presso il Cinema Teatro Fassino di Avigliana nelle seguenti date:

, ore 18:30 e 21:15

, ore 16:30, 18:30 e 20:30

Seguiranno altre proiezioni, tra cui quella del 9 novembre 2024 alle ore 21:00 presso il Cinema di Giaveno e il 17 novembre alle ore 18:30 al Cinema Teatro Magnetto di Almese.

Il progetto sta già grande interesse a livello nazionale, tanto che la pellicola sarà al centro di eventi prestigiosi in occasione della Week Nobel a Sanremo, città nella quale Alfred Nobel trascorse gli ultimi anni di vita.

Il film verrà proiettato in una proiezione privata il 10 dicembre a Villa Nobel, nella casa in cui visse il magnate, in concomitanza con la consegna dei Premi Nobel a Stoccolma. L’11 dicembre il docufilm sarà presentato al pubblico in un evento speciale presso il Teatro Ariston di Sanremo, in un appuntamento di grande rilievo culturale e mediatico.

Il regista Luigi Cantore, parlando del film, ha sottolineato l’obiettivo di raccontare l’essenza umana e professionale di Alfred Nobel, uno degli industriali più influenti del suo tempo.

La pellicola, che si avvale di una sceneggiatura curata da Elisa Bevilacqua, alterna momenti storici a scene di finzione, offrendo una narrazione avvincente della vita di Nobel, dai suoi amori alle sue difficoltà personali, fino al ritiro a Villa Nobel a Sanremo, dove morì il 10 dicembre 1896.

Le riprese principali del docufilm si sono svolte prevalentemente in varie location di Avigliana, tra le quali l’ex Dinamitificio Nobel, luogo emblematico che per quasi un secolo ha offerto lavoro a numerose famiglie valsusine, protagonista di un capitolo significativo della storia della città dei due laghi.

Una buona parte delle riprese si sono svolte anche a Sanremo, soprattutto a Villa Nobel,

Con il coinvolgimento di circa 150 persone nelle riprese e una durata di 90 minuti, il film è stato prodotto dal Valsusa Filmfest, in collaborazione con il Comune di Avigliana e con il prezioso supporto dei volontari dell'associazione Moon Live, del Consolato Onorario di Svezia a Sanremo, del gestore di villa Nobel e di numerose altre persone.

Tra gli attori figurano Marco Macchi, Claudia Penoni, Mario Brusa e altri interpreti di rilievo.