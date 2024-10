"Exodos-Exit”, la mostra fotografica dedicata alle migrazioni nella Casa dei Giornalisti

Lunedì 21 ottobre alle 19 a Palazzo Ceriana Mayneri, nella Casa dei Giornalisti, si inaugura la mostra “Exodos-Exit – Popoli in cammino” , il primo degli appuntamenti dedicati a giovani e giornalismo nella settimana che vedrà la consegna dei premi Schiavazzi, Pestelli e le giornate conclusive del Premio Morrione.

Il progetto fotografico “Exodos-Exit”, dedicato alle migrazioni, nacque nel 2017 da un’idea dell’Associazione degli ex allievi del Master di Giornalismo Giorgio Bocca di Torino sostenuta dalla Regione Piemonte. Nel 2024 la mostra è stata rilevata dall’Ordine dei Giornalisti che la ripropone oggi con nuovi contenuti grazie alle foto di tredici fotoreporter piemontesi che nel loro percorso professionale hanno descritto il fenomeno delle migrazioni in diversi angoli del mondo. Un racconto che parte dai paesi di origine dei migranti, in contesti spesso sconosciuti al grande pubblico, per arrivare a quanto accade nei nostri confini, da Trieste alla Val Susa fino a Ventimiglia.

La mostra – che è stata esposta nella sua prima versione in quaranta città italiane e al Parlamento Europeo e ha ottenuto la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica- non ha l’obiettivo di indicare soluzioni politiche, ma vuole fornire a chi la visiterà strumenti di conoscenza per formarsi un’opinione libera e documentata su un fenomeno complesso che non può essere semplificato.

I tredici fotoreporter coinvolti sono: Marco Alpozzi, Renata Busettini, Simona Carnino, Mauro Donato, Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, Giorgio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi, Stefano Stranges, Mauro Ujetto.

L’inaugurazione sarà preceduta alle 17 dal corso di formazione Immagini e migrazioni. Il racconto nella fotografia e nei video, per provare a fare il punto e costruire un dibattito su come è cambiata la rappresentazione delle migrazioni.

Interverranno: Max Ferrero, fotografo; Nello Scavo, giornalista Avvenire; Simona Carnino, giornalista, documentarista; Mamadou Kouassi, migrante, ha ispirato il film di Matteo Garrone “Io capitano”, che ha vinto il David di Donatello; Stefano Tallia, presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte; Silvia Garbarino, segretaria Associazione Stampa Subalpina.