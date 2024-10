Operai agricoli e florovivaisti, raggiunta l'intesa per il contratto provinciale

Ieri pomeriggio, nella sede torinese di Confagricoltura a Torino, i direttori di Confagricoltura, Coldiretti, Cia e i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, presente il presidente dell’Ente Bilaterale Agricolo di Torino, hanno siglato il rinnovo del Contratto di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Torino.



L'accordo, che ha durata quadriennale (2024-2027), riguarda oltre 1.200 datori di lavoro del settore primario (imprese agricole e florovivaistiche) che assumono manodopera per un totale di circa 650.000 giornate lavorative su base annua. L’intesa raggiunta prevede un aumento salariale del 6,2% per tutti i livelli, oltre a un adeguamento della paga base per gli operai stagionali addetti alla raccolta dei prodotti agricoli; l’aumento verrà corrisposto in un’unica soluzione in coincidenza del periodo di paga del prossimo mese di ottobre 2024.



Il nuovo contratto prevede anche miglioramenti normativi sul fronte delle prestazioni integrative di malattia, dei permessi straordinari e dei congedi per i lavoratori agricoli e florovivaisti e un rafforzamento delle relazioni sindacali e della bilateralità, l’intensificazione dell’attività dell'Osservatorio provinciale sullo stato del settore agricolo e l’implementazione delle iniziative per la promozione della cultura della sicurezza sui loghi di lavoro.



I direttori provinciali di Confagricoltura Maria Luisa Cerale, di Coldiretti Andrea Repossini, di Cia Agricoltori delle Alpi Luigi Andreis, insieme ai segretari generali di Flai-Cgil Lara Calvani, Fai-Cisl Ivana Camisassa e Uila-Uil Manuela Vendola e al presidente dell’Ente Bilaterale Agricolo di Torino Ercole Zuccaro hanno manifestato “soddisfazione per l’accordo sottoscritto, che valorizza l’agricoltura, migliora le prestazioni a favore dei lavoratori, sostiene le relazioni sindacali e amplia le prestazioni di benefici sociali garantite dall'Ente Bilaterale Agricolo”.