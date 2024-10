Giornata Mondiale dell’Ascolto: Fondazione Time2 organizza il laboratorio "Il silenzio che parla"

Lunedì 21 ottobre si celebrerà la Giornata Mondiale dell’Ascolto, un’occasione importante per promuoverlo in modo attivo e consapevole. L’ascolto è una delle abilità più importanti per una comunicazione efficace e una buona qualità delle relazioni. In occasione di questa giornata, Fondazione Time2 - nell’ambito delle attività del Counseling Day, promosso in tutta Italia dall’associazione professionale di categoria AssoCounseling - organizzerà il laboratorio “Il silenzio che parla” finalizzato ad avvicinarsi all’importanza dell’ascolto reciproco.

L'appuntamento è dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 26 anni, con e senza disabilità e si terrà dalle 17.30 alle 19 nello spazio Open della fondazione, un luogo per giovani con e senza disabilità, nato per stare insieme, studiare, proporre idee in libertà e immaginare il proprio futuro.