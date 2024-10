"Strisce pedonali fantasma e attraversamenti pedonali pericolosi": la denuncia della consigliera Poggio Sartori [FOTO]

“Le condizioni delle strisce pedonali e, più in generale, della segnaletica orizzontale di Torino sono disastrose: chiedo, anche per dare seguito all’ordine del giorno approvato all’unanimità in Circoscrizione 1, di convocare gli Stati Generali della segnaletica orizzontale in seno al Comitato di coordinamento del Decentramento": è la richiesta che arriva da Grazia Poggio Sartori, consigliere di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 1.

"Necessario un confronto urgente anche con Gtt"

"Quella è la sede deputata in cui vengono raccordate ed integrate le politiche centrali e circoscrizionali alla presenza del Sindaco, dell’Assessore competente e dei Presidenti di Circoscrizione. Non è più rinviabile un confronto sul tema che, ovviamente, ricomprenda anche Gtt, responsabile della manutenzione delle strisce pedonali", sottolinea l'esponente di FdI.

"Non aspettiamo che ci scappi il pedone investito"

"A riguardo, pare che il Comune ‘giri’ a Gtt un 1 milione di euro l’anno: una cifra che dovrebbe generare effetti ben diversi da quelli attuali. Delle due l’una: o Gtt non li spende adeguatamente o, nel caso in cui i trasferimenti in parola si siano rivelati insufficienti, il Comune deve agire di conseguenza aumentando i relativi fondi", attacca la consigliera di minoranza. "Solo nel 2023 il Comune di Torino ha incassato dalle multe poco meno di 40 milioni di euro: sicuramente è meglio investire denaro che piangere pedoni investiti”.