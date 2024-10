Veronica ha troppa fretta di nascere: intrappolata nel traffico, viene alla luce in tangenziale

Veronica ha fretta di nascere: intrappolata nel traffico, viene alla luce in tangenziale

La tangenziale sud di Torino era paralizzata dal traffico nel pomeriggio di martedì, la piccola Veronica fretta di nascere, molta fretta, così ha deciso di non aspettare ed è venuta alla luce in macchina, all'altezza dello svincolo San Paolo per Moncalieri.

La nascita sulla corsia di emergenza

La macchina su cui viaggiava si è fermata sulla corsia d'emergenza e il parto è stato è avvenuto senza complicazioni. Certo, a rendere più semplice la situazione ha contribuito il fatto che la mamma della piccola fosse un'ostetrica e che in auto con lei viaggiasse una collega. Insomma, nessuno si è fatto prendere dal panico per una situazione comunque eccezionale.

Poi il trasporto all'ospedale Sant'Anna

Poco dopo la nascita, la piccola è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di Torino: pesa 3,2 chili ed è in ottima salute, per la gioia dei suoi genitori residenti a Bussoleno.