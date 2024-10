Incidente in corso Francia: bimba di 4 anni al Regina Margherita con un brutto trauma cranico

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre, a seguito di un bruttissimo incidente avvenuto in corso Francia, quasi all'incrocio con Collegno, tra via Magenta, via Antonelli e via Bligny.

Bimba di 4 anni al Regina Margherita

A pagarne il prezzo maggiore una bimba di 4 anni, ricoverata al Regina Margherita con un brutto trauma cranico e facciale: ricoverata in osservazione in chirurgia, le sue condizioni sono stabili dopo la nottata. Per fortuna, la piccola non è in pericolo di vita.

La bambina era a bordo di una Peugeot che, per cause da accertare, si è scontrata con una Volkswagen Golf all'imbocco del cavalcaferrovia. Il padre, che era alla guida, ne è uscito praticamente illeso, mentre sono rimasti feriti anche i due fratelli e la loro madre, anche se in modo non grave.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

L'uomo alla guida della Golf, un trentenne, non ha riportato alcun danno importante, anche se la sua auto ha poi preso fuoco dopo lo scontro. I carabinieri adesso sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.