A Grugliasco seminario per i 50 anni della Casa di Carità Arti e Mestieri

Venerdì 18 ottobre 2024 dalle 9 alle 13, presso lo Chalet Allemand nel Parco “Le Serre” di Grugliasco, si terrà un seminario dal titolo “La formazione professionale al servizio del territorio”, patrocinato dal Comune. Con questo evento la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, ente di formazione professionale nato a Torino nel 1920 e oggi presente con 11 sedi in Piemonte e attivo a livello nazionale, intende celebrare il cinquantesimo anniversario del proprio Centro di Grugliasco.

Si tratta storicamente della prima sede distaccata della Casa di Carità Arti e Mestieri, attiva dal 1974 presso il centro ricreativo Pininfarina, in base ad una convenzione con i Fratelli delle Scuole Cristiane

È accreditata presso la Regione Piemonte per i servizi di orientamento, formazione professionale, accompagnamento e inserimento al lavoro. Offre a giovani e adulti percorsi formativi che consentono l’acquisizione e l’aggiornamento di competenze spendibili per l’inserimento, il reinserimento o la riqualificazione nel mondo del lavoro. Inoltre opera per sostenere la ricerca attiva del lavoro e favorire il matching tra domanda e offerta di competenze professionali.

Il seminario di venerdì sarà l'occasione per mettere al centro il ruolo della formazione e dell’accompagnamento al lavoro, grazie alla partecipazione di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni locali, associazioni e aziende del territorio. Inoltre, sarà un momento di confronto sullo sviluppo locale, i fabbisogni formativi delle aziende, le politiche di contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione.