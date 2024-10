Trasporti ferroviari: convocata riunione urgente per affrontare le problematiche degli ultimi giorni

Trasporti ferroviari: convocata riunione per affrontare le problematiche degli ultimi giorni

L’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha convocato per la prossima settimana una riunione urgente con i principali attori del settore del trasporto pubblico, tra cui l’Agenzia della Mobilità piemontese, Trenitalia e Rfi. L’incontro si concentrerà sugli eventi e sui disagi che hanno interessato il trasporto ferroviario piemontese nelle ultime settimane.





«Comprendo lo sforzo straordinario - commenta Marco Gabusi - che viene richiesto per i lavori legati al Pnrr e la necessità di interventi sui cantieri. Tuttavia, i disagi che i cittadini stanno vivendo quotidianamente non possono diventare la norma. Abbiamo sostituito 31 treni e ne stiamo aspettando altri 40 nuovi, ma nel frattempo chiediamo a Trenitalia di garantire un adeguato livello di servizio. Ho chiesto un incontro con tutti i vertici competenti per discutere soluzioni che ci consentano di migliorare il servizio e di garantire una mobilità ferroviaria efficiente e puntuale. I disservizi devono essere affrontati e risolti con tempestività».





L’obiettivo della riunione sarà quello di analizzare le cause dei recenti disagi e di individuare le misure più efficaci per evitarne il ripetersi, garantendo ai cittadini un servizio ferroviario all’altezza delle aspettative.