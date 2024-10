Progetto #CuoreMatto: in strada Castello di Mirafiori l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore

Martedì 22 ottobre, alle ore 20.30, presso il teatro parrocchiale della chiesa di Santa Barnaba in strada Castello di Mirafiori 42, si svolgerà l’inaugurazione di un DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno), apparecchio indispensabile per il soccorso immediato delle persone colte da infarto e seguente arresto cardiaco. A seguire si svolgerà una serata informativa sulle manovre salvavita, con la collaborazione di Istruttori qualificati CRI del Comitato Locale di Moncalieri.

Tale defibrillatore fa parte del Progetto “#CuoreMatto”, un’iniziativa nata circa tre anni fa dalla volontà di Silvia Crosetto e Massimo Cortese, due coniugi moncalieresi che in prima persona (in particolare quest’ultimo) hanno sperimentato l’importanza dei dispositivi salvavita ed hanno voluto trasformare un’esperienza drammatica in energia positiva e vitale, a favore della propria comunità, in segno di gratitudine per il supporto ricevuto.

La volontà è quella di creare un percorso che preveda l’installazione di alcuni DAE in luoghi accessibili e di grande traffico, la somministrazione di corsi specifici BLSD per l’uso dei dispositivi per la cittadinanza, la creazione di eventi sportivi e culturali per la sensibilizzazione e la prevenzione rispetto agli eventi cardiaci improvvisi, con lo scopo di istruire la popolazione riguardo alla tempestività in caso di eventi cardiaci improvvisi, alla prevenzione con stili di vita adeguati e alla preparazione specifica per l’uso degli apparecchi salvavita.