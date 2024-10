Processo Smog: i pm presentano appello contro le assoluzioni di Fassino, Appendino e degli altri imputati

premesso che il sistema di rilevamento della qualità dell’aria torinese appare sottodimensionato, con sole cinque stazioni di rilevamento (stazioni Consolata, Grassi, Lingotto, Rebaudengo e Rubino) e che non rilevano tutte le sostanze inquinanti inquinanti (si pensi ad esempio che la città di Lione in Francia con poco più di 500.000 abitanti ha ben 15 stazioni di rilevamento), analizzando i dati della qualità dell’aria nel periodo in oggetto, il giudice evidenzia il valore medio annuale calcolato per la città di Torino per ciascuna sostanza inquinante, in palese contrasto con i principi della direttiva comunitaria n. 50/2008, per la quale il rispetto dei valori limite deve riguardare ciascuna delle stazioni di misurazione delle sostanze inquinanti, come più volte già affermato dalla Corte di Giustizia dell’UE;